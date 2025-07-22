Контроль за виконанням рішення Ради нацбезпеки покладено на секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Президент Володимир Зеленський невідкладно увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про запровадження мораторію на перевірки бізнесу.

Так, на сайті Офісу президента опубліковано Указ глави держави № 538/2025 від 21 липня 2025 р., відповідно до якого уведено в дію рішення РНБО, прийняте того ж дня, "Про запровадження правових і організаційних заходів щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу й стимулювання економічного зростання в Україні".

Згідно з документом, контроль за виконанням рішення Ради нацбезпеки покладено на секретаря РНБО Рустема Умєрова.

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Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Мораторій на перевірки бізнесу в Україні - головні новини

У червні президент Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду запровадити мораторій на перевірки бізнесу, щоб убезпечити підприємців від тиску.

21 липня глава держави повідомив, що рішенням РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність. Зеленський зазначив, що мораторій дає необхідну основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки та аналізу відповідної практики.

Коментуючи це рішення РНБО премʼєр-міністр Юлія Свириденко зазначила, що було запроваджено мораторій на перевірки бізнесу з боку правоохоронних, митних, податкових та інших контролюючих органів. Вона пояснила, що тепер контроль буде точковим – "лише там, де дійсно високі ризики". Крім того, буде цифровізовано систему державного нагляду, щоб ручне втручання було неможливим.

За її словами, прокуратура та правоохоронні органи вже взялися за проведення аудиту справ, які були відкриті проти підприємців. І 30% таких проваджень вже закриті. Свириденко зазначила, що відтепер нові справи зможуть погоджувати лише генпрокурор або керівники прокуратур регіонального рівня.

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