Прокуратура та правоохоронні органи вже взялися за проведення аудиту справ, які були відкриті проти підприємців.

Під час першого засідання оновленого складу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) було запроваджено мораторій на перевірки бізнесу з боку правоохоронних, митних, податкових та інших контролюючих органів.

Як пояснила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко у Facebook, тепер контроль буде точковим – "лише там, де дійсно високі ризики". Крім того, буде цифровізовано систему державного нагляду, щоб ручне втручання було неможливим.

Вона додала, що прокуратура та правоохоронні органи вже взялися за проведення аудиту справ, які були відкриті проти підприємців. І 30% таких проваджень вже закриті, наголосила премʼєрка.

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"Наше завдання – прибрати штучні перешкоди, які блокують бізнес, і не допустити появи нових безпідставних проваджень. Для цього Уряд внесе до Верховної Ради законопроєкти про захист бізнесу та реформу контролюючих органів. Це будуть зміни до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих і підзаконних актів", – зазначила вона.

За словами Свириденко, після цих змін нові справи зможуть погоджувати лише генпрокурор або керівники прокуратур регіонального рівня.

"Арешти майна й документів скасовуватимуть, якщо вони шкодять роботі підприємства. "Завислі" справи без доказів будуть закриті. Ці зміни дадуть нашим підприємцям можливість працювати вільно і підтримувати економіку під час війни", – констатувала Юлія Свириденко.

Мораторій на перевірки бізнесу

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що РНБО запровадила мораторій на перевірки бізнесу. За його словами, це рішення "дасть необхідну основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки та аналізу відповідної практики".

Нагадаємо, 18 липня президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив вже колишнього міністра оборони Рустема Умєрова секретарем РНБО. Він замінив на цій посаді Олександра Литвиненка.

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