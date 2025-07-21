Рішення прийнято на першому засіданні оновленого складу РНБО України.

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), склад якої було нещодавно оновлено, в Україні запроваджено мораторій на перевірки бізнесу державними органами. Про це йдеться у повідомленні президента Володимира Зеленського в його Telegram-каналі.

Він зазначив, що сьогодні відбулося перше засідання оновленого складу РНБО України.

"Починаємо з аспектів внутрішньої безпеки - безпеки економічної. Абсолютно конкретне завдання: направити більше внутрішніх сил в Україні на розвиток, на зростання економіки, а отже, зростання виробництва, зростання робочих місць, які можуть підтримувати нашу оборону та стійкість України", - зазначив Зеленський.

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За його словами, необхідно "відчутно масштабувати" інвестиції в Україну та реалізацію спільних із партнерами проєктів. Зокрема, це стосується локалізації виробництв в Україні. Зеленський написав:

"Рішенням РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність. Мораторій дає необхідну основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки та аналізу відповідної практики".

Глава держави зазначив, що усе те, що має підтримати зараз український бізнес і співпрацю партнерів з Україною, має бути швидко й обовʼязково реалізоване.

"Нам потрібні відчутні економічні результати вже за наступні шість місяців", - додав він.

Мораторій на перевірки бізнесу - деталі

Як повідомляв УНІАН, учора новопризначена прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко анонсувала запровадження річного мораторію на перевірки бізнесу. За її словами, уряд разом із силовими структурами та за координацією РНБО готує відповідне рішення, яке "дасть бізнесу більше свободи". Свириденко зауважила, що питання вже обговорене із президентом Володимиром Зеленським.

Також вона повідомила, що влада розпочала аудит кримінальних справ проти бізнесу з метою закриття безпідставних проваджень, що блокують підприємницьку діяльність. За її словами, нові справи санкціонуватимуть лише генпрокурор або керівники обласного і районного рівнів.

18 липня указом Президента Володимира Зеленського Секретарем РНБО призначено Рустема Умєрова, який до цього був міністром оборони України.

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