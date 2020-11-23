Народний депутат акцентувала, що масла у вогонь додає і ситуація з введенням касових апаратів.

Новообрані депутати місцевих рад Одеської області від ОП-ЗЖ ініціювали створення штабу підтримки постраждалого від пандемії бізнесу. Таке рішення було ухвалено після спілкування з підприємцями одеського ринку «7-й кілометр», що вийшли 22 листопада на акцію протесту проти карантину вихідного дня і введення касових апаратів.

Про це на своїй сторінці Facebook повідомила народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Тетяна Плачкова.

Політик підкреслила, що карантин вихідного дня вже вдарив по малому і середньому бізнесу настільки жорстоко, що змушує підприємців виходити на нові і нові протестні акції. Розчарування і розуміння, що з проблемами люди залишаються сам на сам, все більше нагнітає напруженість в суспільних настроях в країні.

"Малий і середній бізнес закликає до здорового глузду. Вони б'ють в набат. У листопаді заведено говорити про революції. Але невже вони стають згубним трендом", - зазначила вона.

Народний депутат акцентувала, що масла у вогонь додає і ситуація з введенням касових апаратів. У сьогоднішніх умовах для малого та середнього підприємництва - це смерть. Протести стають все масштабнішими, кількість невирішених проблем накочується лавиною, а влада при цьому займає страусину позицію.

"Люди не бачать від влади підтримки. Обіцянки, слова. Але ними ситий не будеш. Тому депутати місцевих рад Одещини від ОП-ЗЖ ініціювали створення штабу, щоб разом з підприємцями виробляти механізми підтримки ФОПів, домагатися від центральної влади конкретних дій щодо захисту бізнесу в карантинний час, в тому числі виділення обіцяної компенсації. Часу чекати у людей немає, тому ми будемо робити все від нас залежне, щоб захистити ядро української економіки та економічне майбутнє нашої країни», - резюмувала Тетяна Плачкова.

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Автор: УНІАН