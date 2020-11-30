Церемонія пройшла онлайн в прямому ефірі на YouTube у форматі ТВ-шоу як маскарад.

26 листопада в Києві відбулася церемонія нагородження переможців другого Всеукраїнського рейтингу юридичного ринку LIGA ZAKON AWARDS2020. Захід ініціювала компанія ЛІГА: ЗАКОН. Церемонія пройшла онлайн в прямому ефірі на YouTube у форматі ТВ-шоу як маскарад.

Завдяки діджіталізації Рейтингу і його церемонії, кожен глядач трансляції також зміг приміряти дизайнерську Діджитал маску в Facebook і Instagram, долучитися до digital-маскараду і в прямому ефірі дізнатися імена кращих на юрринку України.

Переглянути трансляцію можна було за цим посиланням.

Особливістю цього Рейтингу була його максимальна автоматизація і використання SMART-DATA-аналізу на основі штучного інтелекту для визначення кращих на юридичному ринку України.

Марина Бондаренко, голова ради директорів компанії ЛІГА: ЗАКОН у відеозверненні до учасників Рейтингу зазначила: «Ми повністю виконали свої зобов'язання, які давали в минулому році про те, що Рейтинг буде об'єктивним, прозорим і інноваційним і завдяки цьому істотно відрізнятися від торішнього рейтингу і всіх подібних рейтингів, які відбуваються в Україні. Визначати переможців поряд з професійним журі буде штучний інтелект на основі алгоритмів SMART-DATA-аналізу. Ми обіцяли, ми — зробили ».

Об'єктами SMART-DATA-аналізу стали 4685 юридичних фірм.

Сукупний дохід юридичного ринку України в 2018 році склав 6,33 млрд грн, в 2019 — 8,65 млрд грн. Розподіл юридичних фірм за кількістю пов'язаних юридичних осіб: 23,7% — 1 юрособа, 22,6% — 2 юрособи, 19,5% — 3-5 юросіб, 18,3% — 6-9 юросіб, 15,9% — 10+ юросіб.

Розподіл юридичних фірм за кількістю працівників: 100 і більше — 6%, 50-99 співробітників — 13%, 20-49 співробітників — 34%, 10-19 співробітників — 78%. Менше 10 співробітників мають 4 554 юридичні фірми. Кількість згадок юридичних фірм в ЗМІ в 2019 році склала 14 640, за січень — листопад 2020 року — 11 669.

«У порівнянні з 2018 роком в 2019 році зростання юридичного ринку склав 36,7%, але в 2020-му, за попередніми даними SMART - DATA-аналізу, очікується певний спад. Для об'єктивної оцінки юридичного ринку важливо підтримувати актуальність даних і розширювати їх повноту», — каже Валерій Решетняк, директор LegalTech-бізнесу ЛІГА:ЗАКОН.

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Спеціальну премію "ОПОНЕНТ АКУЛА" забрали ЮФ "Василь Кісіль і Партнери" та ЮФ "Ільяшев і Партнери". Переможців в цій категорії вибирали самі учасники ринку.

"МЕДІАВИЗНАННЯ РОКУ" — Sayenko Kharenko. При оцінці переможців в цій категорії були враховані медіа активність юридичної компанії і тональність згадувань про неї.

Об'єктивність Методології оцінки номінантів і визначення переможців підтверджена спостерігачами від відомої в Україні та світі компанії Baker Tilly.

Повний список переможців можна подивитися тут.

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Автор: УНІАН