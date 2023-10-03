"X" входить до сотень федеральних торгових марок, що належать таким компаніям, як Microsoft і Meta Platforms.

Проти компанії X Corp, раніше відомої як Twitter, був поданий позов до Федерального суду Флориди з боку юридичної маркетингової компанії, яка стверджує, що нова назва соціальної мережі Ілона Маска порушує права на її товарний знак, що включає букву "x".

У позові компанії X Social Media стверджується, що ребрендинг Twitter в X Corp викличе плутанину серед споживачів.

Як пише Reuters, це, мабуть, перша з численних суперечок щодо товарних знаків з компанією Маска щодо літери "X", яка зазвичай використовується в технологічному брендингу.

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"X" входить до сотень федеральних торгових марок, що належать таким компаніям, як Microsoft і Meta Platforms. Минулого місяця X Corp подала заявку на реєстрацію власних торгових марок у США щодо цієї літери.

X Social Media зі штаб-квартирою у Віндермірі, штат Флорида, є рекламним агентством, яке спеціалізується на судових процесах щодо масових правопорушень. На його веб-сайті йдеться, що Джейкоб і Розанна Малерб заснували агентство в 2015 році, щоб зв'язати жителів Флориди з адвокатами після розливу нафти Deepwater Horizon у Мексиканській затоці.

У позові йдеться, що агентство використовує назву "X Social Media" з 2016 року і володіє федеральним товарним знаком, що охороняє його. Компанія заявила, що інвестувала понад 400 мільйонів доларів у рекламу у Facebook для залучення потенційних клієнтів.

Компанія заявила, що ребрендинг Twitter вже збив з пантелику клієнтів і призвів до втрати доходів.

"За короткий час X Corp скористалася своїм впливом у соціальних мережах, маркетинговими ресурсами та загальнонаціональною популярністю, щоб домінувати у сприйнятті споживачами свого знаку "X", - йдеться в позові.

X Social Media звернулася до суду з проханням змусити компанію Маска припинити використовувати ім'я "X" і зажадала неназвану суму грошової компенсації.

Перейменування Twitter - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у липні цього року американський мільярдер Ілон Маск опублікував у Twitter новий логотип "X" замість відомого синього птаха і фактично перейменував відому соціальну мережу.

Пізніше стало відомо, що рішення Маска змінити бренд Twitter на X може зіткнутися з юридичними труднощами, оскільки інші компанії, включаючи Meta та Microsoft, вже мають права інтелектуальної власності на одну і ту ж літеру.

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