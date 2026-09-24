РФ знищила відділення 'Нової пошти' та сортувальний центр у Києві: що буде з посилками

Компанія обіцяє компенсувати клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені внаслідок атаки.

Унаслідок російських ударів по Київській області у ніч проти 24 вересня було знищено відділення №6 та пошкоджене сортувальне депо "Нової пошти" в Києві. Як повідомила пресслужба компанії, ніхто з працівників не постраждав.

"Вантаж частково знищено. Вцілілі посилки ми вже переміщуємо на іншу локацію. Номер та адресу відділення повідомимо отримувачам додатково", - ідеться в повідомленні.

"Нова пошта" обіцяє компенсувати клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені внаслідок атаки. У пресслужбі компанії додали, що наразі триває ліквідація наслідків. "Нова пошта" вже задіяла резервну логістику, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці.

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Актуальну інформацію про статус відправлень можна дізнатись у мобільному застосунку та на сайті "Нової пошти".

Атака на Київ 24 вересня - головні новини

В ніч на 24 вересня росіяни вчергове масовано атакували столицю балістикою. Тоді було зафіксовано влучання у кількох районах. Повітряні сили повідомляли про пуски гіперзвукових і балістичних ракет з Курської, Брянської та Воронежської областей.

Внаслідок російської атаки в ніч на 24 вересня в Києві загинули двоє людей, а ще щонайменше восьмеро постраждали. РФ здійснила удар по столиці балістикою прямо під час зустрічі президента Володимира Зеленського з американськими конгресменами. За словами Зеленського, на той час вони обговорювали закон Ліндсі Грема та необхідність посилення санкційного тиску на РФ.

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