Аудиторська перевірка продемонструвала ряд недоліків, якими супроводжувалася діяльність Синиці.

Кабінет Міністрів України затвердив кандидатуру Миколи Парсентьєва на посаду голови правління АТ "Одеський припортовий завод".

Про це йдеться в повідомленні Фонду держмайна України.

Читайте такожФонд держмайна готує реструктуризацію боргу ОПЗ

Таким чином, Микола Синиця, який був призначений у січні поточного року в.о. голови правління - директора ОПЗ, був звільнений з займаної посади у зв'язку з результатами проведеного Фондом держмайна України аудиту. Аудиторська перевірка продемонструвала ряд недоліків, якими супроводжувалася діяльність Синиці. Зокрема, не вирішене питання щодо реструктуризації боргів заводу, не проведено конкурс з вибору постачальника давальницької сировини, здійснювалося неефективне управління непрофільними активами та подано нереалістичний проект фінансового плану на 2021 рік.

Своєю чергою економічний експерт Дмитро Марунич на своїй сторінці в Facebook стверджує, що аудит засвідчив фінансові махінації на ОПЗ в період керівництва Синиці на суму у 25 млн грн. За інформацією експерта, Фонд держмайна передав результати аудиту правоохоронним органам.

"Багато в даній ситуації зададуться питанням - чому корумпованих директорів держпідприємств в Україні просто звільняють, а не садять з конфіскацією майна? Справедливо, але це вже питання до правоохоронних органів. Фонд держмайна, наскільки мені відомо, передав результати аудиту ОПЗ правоохоронцям, які повинні дати правову оцінку діям Синиці. Який, до слова, не пускав аудиторів на ОПЗ і приховував від них фінансову документацію, про що в Южному не чув тільки ледачий", - зазначив Марунич.

Фонд держмайна України відносить АТ "Одеський припортовий завод" до переліку підприємств великої приватизації, яка мала відбутися у 2021 році.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН