Розгляд заявки і прийняття позитивного рішення зайняло шість днів.

Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) видала державному "Ощадбанку" дозвіл на відкриття залу ігрових автоматів або букмекерської контори в київському готелі Ramada Encore Kyiv.

Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

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Згідно з оприлюдненим документом, гральний зал площею 1008 кв.м буде розташований на другому поверсі корпусу № 3 готелю, який знаходиться за адресою вулиця Столичне шосе, 103. Ramada Encore Kyiv має категорію "чотири зірки".

Зазначається, що "Ощадбанк" подав до КРАІЛ заявку на отримання дозволу 10 серпня. Розгляд заявки та прийняття позитивного рішення зайняло шість днів.

"Ощадбанк": що необхідно знати

"Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.

Гральний бізнес в Україні: що необхідно знати

У липні 2020 року Верховна Рада прийняла закон про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор.

11 серпня 2020 року Глава держави Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу.

Зокрема, законом допускається розміщення казино виключно на території готелів категорії "п'ять зірок" у Києві.

Для інших населених пунктів, крім Києва, розміщення казино дозволено на території будівель, де розташовані готелі категорії "чотири та п'ять зірок".

У вересні 2020 року Кабінет міністрів створив комісію з регулювання азартних ігор і лотерей.

У бюджеті - 2021 заплановано від плати за ліцензії за азартні ігри 7,4 мільярда гривень, які повністю підуть у спецфонд держбюджету.

Кабмін схвалив проект закону "Про внесення змін до бюджетного кодексу щодо створення Держфонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки", який передбачає, що зазначений спецфонд буде поповнюватися коштами від плати за ліцензії на гральний бізнес.

15 липня 2021 року Рада підтримала зменшення податків для грального бізнесу майже у 2 рази.

Автор: Богдан Слуцький