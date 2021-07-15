Метою законопроекту є створення сприятливих умов для виведення з тіні і легальної роботи сфери азартних ігор.

Верховна Рада в першому читанні схвалила проект закону, який передбачає зменшення податків для грального бізнесу майже в 2 рази.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 252 народних депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів.

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"Метою законопроекту є створення сприятливих умов для виведення з тіні і легальної роботи сфери азартних ігор в Україні шляхом використання стимулюючої ролі податків", - сказано в пояснювальній записці до документа.

Згідно з пояснювальною запискою, пропонується встановити єдину ставку податку на дохід (валовий ігровий дохід), отриманий від організації та проведення азартних ігор та випуску та проведення лотерей - 10%.

Крім податку на дохід, законопроектом передбачається, що суб'єкти господарювання також будуть сплачувати податок на прибуток за загальною ставкою 18%.

При здійсненні організаторами азартних ігор іншої діяльності передбачається нарахування та сплата ними податку на прибуток за базовою (основною) ставкою податку.

Також законопроектом передбачається, що великі виграші (понад 8 мінімальних заробітних плат) підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та військовим збором, що буде додатковим стимулом для виведення з тіні ринку грального бізнесу, адже на сьогодні передбачено оподаткування всіх виграшів, незалежно від суми.

Гральний бізнес в Україні: що необхідно знати

У липні 2020 року Верховна Рада прийняла закон про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор.

11 серпня 2020 року глава держави Володимир Зеленський підписав закон про легалізації грального бізнесу.

Зокрема, законом допускається розміщення казино виключно на території готелів категорії "п'ять зірок" у Києві.

Для інших населених пунктів, крім Києва, розміщення казино дозволено на території будівель, де розташовані готелі категорії "чотири та п'ять зірок".

У вересні 2020 року Кабінет міністрів створив комісію з регулювання азартних ігор і лотерей.

У бюджеті-2021 заплановано від плати за ліцензії за азартні ігри 7,4 мільярда гривень, які повністю підуть у спецфонд держбюджету.

Кабмін схвалив проект закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо створення Держфонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки", який передбачає, що зазначений спецфонд буде поповнюватися коштами від плати за ліцензії на гральний бізнес.

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Автор: Богдан Слуцький