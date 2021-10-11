Така тенденція не змінюється вже кілька місяців.

Основною проблемою в Україні, у порівнянні з іншими, громадяни називають низькі зарплати та пенсія (41%).

Відзначається, що ця тенденція не змінюється вже кілька місяців.

"На другому місці відразу три проблеми: війна на Донбасі (34%), корупція (33%) і високі комунальні тарифи (33%). За відсутності значних загострень на лінії зіткнення і при відсутності опалювального сезону, проблеми війни та тарифів знаходяться на умовному другому місці. Втім, за будь-яких обставин вони є одними з основних, які хвилюють громадян. На умовному третьому місці проблема зростання цін на основні види товарів (28%). З початку року цей показник помітно підвищився (з 21%)", - йдеться в результатах опитування.

Разом з тим проблема пандемії коронавірусу згадується дещо частіше (19%) у порівнянні з початком літа (16%). Втім, все ще значно менше, ніж у квітні (27%), коли рівень захворюваності в Україні був високим.

Розподіл відповідей з інших проблем залишається майже ідентичним результатам початку року і наступних місяців.

Дослідження проведено з 18 по 28 вересня. Всього було опитано 2 тис. 400 респондентів у віці від 18 років методом face to face по структурованій інтерактивній анкеті на планшеті з використанням власного програмного забезпечення.

Як змінювалися виплати:

З 1 жовтня було встановлено виплату до 400 грн особам, яким виповнилося від 75 до 80 років.

Крім того, з жовтня мінімальна пенсія зросла до 2500 грн з нинішніх 2400 грн.

З 1 грудня в Україні зросте прожитковий мінімум, а також мінімальна зарплата – до 6500 грн з нинішніх 6000 грн. Це спричинить збільшення мінімальної пенсії до 2600 грн для пенсіонерів старше 65 років.

6 жовтня 2021 року Кабінет міністрів прийняв рішення про збільшення бюджету Пенсійного фонду України на 2021 рік на 18,5 млрд грн. У зв'язку зі зростанням мінімальної зарплати до 6500 грн мінімальна пенсія складе 2600 грн.

Автор: Леся Лещенко