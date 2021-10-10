Кабмін збільшив бюджет ПФУ на більш ніж 18 мільярдів гривень.

Виплати українським пенсіонерам збільшать з 1 грудня. Це пов'язано в збільшення мінімальної заробітної плати.

Про це на цьому повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

За його словами, Кабмін збільшив бюджет ПФУ на більш ніж 18 мільярдів гривень.

"Мінімальна пенсія в Україні зросте з 1 грудня у зв'язку зі зростанням мінімальної зарплати. Щоб забезпечити своєчасне підвищення пенсій, уряд Цього тижня збільшив бюджет Пенсійного фонду на 18,5 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНакопичувальна пенсія: хто гарантуватиме пенсіонерам виплату грошейПри цьому він зазначив, що введені з 1 липня доплати до пенсій військовослужбовцям, підвищені пенсії учасникам бойових дій, особам з інвалідністю та постраждалим в результаті Чорнобильської катастрофи виплатять вчасно.

Пенсійна реформа в Україні

Кабінет Міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запуск накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

У Міністерстві соціальної політики очікують прийняття в першому читанні законопроекту про обов'язкові пенсійні накопичення цієї осені.

Автор: Анастасія Горбачова