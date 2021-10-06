За словами прем'єра, збільшення бюджету ПФУ дозволить повністю покрити потреби у зв'язку з плановим підвищенням пенсій з 1 грудня.

Кабінет міністрів у ході сьогоднішнього засідання ухвалив рішення про збільшення бюджету Пенсійного фонду України на 2021 рік на 18,5 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зростання пенсій має відбуватися за тим графіком, який був встановлений урядом, без будь-яких відхилень.

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"Сьогодні пропонуємо збільшити ресурс Пенсійного фонду, щоб українські громадяни вчасно і повною мірою отримували пенсії та доплати. Зокрема, пропонується збільшення дохідної та видаткової частини Пенсійного фонду України більш ніж на 18 млрд грн, що дозволить повністю покрити потреби у зв'язку з плановим підвищенням пенсій з 1 грудня", - сказав Шмигаль.

За його словами, підвищення відбудеться у зв'язку із зростанням мінімальної зарплати до 6500 грн, тому мінімальна пенсія складе 2600 грн.

Згідно з пояснювальною запискою до проекту постанови, Його метою є забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати пенсій, для чого необхідно збільшити дохідну та видаткову частини бюджету Пенсійного фонду на 18,5 млрд грн.

Як змінювалися виплати:

З 1 жовтня було встановлено виплату до 400 грн особам, яким виповнилося від 75 до 80 років.

Крім того, з жовтня мінімальна пенсія зросла до 2500 грн з нинішніх 2400 грн.

З 1 грудня в Україні зросте прожитковий мінімум, а також мінімальна зарплата – до 6500 грн з нинішніх 6000 грн. Це спричинить за собою збільшення мінімальної пенсії до 2600 грн для пенсіонерів старше 65 років.

Автор: Катерина Жирій