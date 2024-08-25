Для призначення набавок не потрібно додатково звертатись до Пенсійного фонду.

У 2024 року літні українці зможуть отримати надбавки до пенсій. Додаткові виплати передбачені законодавством. Йдеться про вікові надбавки до пенсії. Вони призначаються особам, які досягли 70 років. Розмір такої доплати залежить від віку пенсіонера та "зростає" кожні 5 років.

За даними Пенсійного фонду, передбачені такі доплати:

особам від 70 до 74 років включно – щомісяця отримують додатково до 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – до 456 гривень;

від 80 років – до 570 гривень.

Вказані доплати до основної пенсії виплачуються з місяця, у якому зафіксовано день народження. Для при значення набавок не потрібно додатково звертатись до Пенсійного фонду.

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Варто зазначити, що вікову надбавку призначають громадянам, якщо їхня пенсійна виплата менша за 10 340,35 грн.

Пенсії в Україні

Пенсії в Україні можуть нараховувати інакше – в Кабміні хочуть запровадити накопичувальне пенсійне забезпечення. Відповідний проєкт закону (№9212) з Верховної Ради повернули на доопрацювання, а згодом уряд вніс у нього рекомендовані правки. Законопроєкт щодо пенсій можуть бути внесені у парламент у вересні.

Раніше УНІАН писав, що право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу при досягненні передбаченого законом віку — 60, 63 або 65 років. Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців, у 2028 році він становитиме 35 років.

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