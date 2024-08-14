Заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати на порталі електронних послуг або особисто у будь-якому сервісному центрі ПФУ.

Право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу при досягненні передбаченого законом віку — 60, 63 або 65 років. Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців, у 2028 році він становитиме 35 років.

Як розповіли у Головному управлінні Пенсійного форду, умови призначення пенсії за віком визначено ст. 26 закону України про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Право на пенсію за віком у 2024 році мають особи у такому віці:

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60 років – за наявності не менше 31 року страхового стажу;

63 років – за наявності не менше 21 року страхового стажу;

65 років – за наявності від 15 до 21 року страхового стажу.

Заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати на порталі електронних послуг ПФУ або особисто у будь-якому сервісному центрі органів Пенсійного фонду, незалежно від місця проживання, реєстрації чи перебування.

Основні документи, які необхідно подати:

паспорт громадянина України (або ID-картка);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання на денній формі, військовий квиток, та ін.);

довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців підряд по 30 червня 2000 року (за бажанням);

реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк);

фотографію для пенсійного посвідчення (2,5х3);

свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища та інші документи.

У ПФУ додали, що пенсія за віком призначається за зверненням особи з дня, наступного за днем досягнення нею пенсійного віку. Але звертатися потрібно не пізніше трьох місяців з дня настання такого віку.

Якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем чи застрахованою особою було подано для оцифрування трудову книжку, інші документи про стаж), пенсія за віком після досягнення 60 років за наявності необхідного страхового стажу призначається автоматично (без звернення особи).

Пенсії в Україні

Заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак радила українцям працювати якомога довше. Відомо, що наразі в Україні найменший пенсійний вік у Європі, найважча демографічна ситуація та великий дефіцит кадрів. Водночас за її словами, несправедливим буде рішення підвищити пенсійний вік для всіх громадян до 65 років.

Станом на 1 липня в Україні налічувалось 10,3 млн пенсіонерів, а середній розмір пенсії складав 5816,62 грн, що на 431,37 грн більше, ніж на початку року (5385,25 грн). Із зазначеної кількості 2,7 млн працюючих пенсіонерів наразі в середньому отримують 6216,2 грн.

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