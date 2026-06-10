Кремль взявся за пенсіонерів: у Росії хочуть змусити літніх людей працювати довше

Пенсіонерам обіцяють перекваліфікацію, короткі курси та гнучкі графіки роботи.

Економічна та соціальна ситуація в Російській Федерації змушує пенсіонерів шукати додаткові джерела фінансування своєї "забезпеченої старості".

Як повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, на сьогодні близько 7 мільйонів із 40,3 млн російських пенсіонерів й досі працюють. Залишок же Кремль планує використати як резерв для ринку праці та спосіб економії держбюджету.

За словами глави ЦБ РФ Ельвіри Набіулліної, країна ще ніколи не відчувала такого гострого дефіциту робочої сили.

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Очільник Мінекономрозвитку РФ Максим Рєшетніков уже заявив, що влада планує частково вирішувати цю проблему через працевлаштування діючих пенсіонерів та людей передпенсійного віку. Їм обіцяють перекваліфікацію, короткі курси та гнучкі графіки роботи.

"Зважаючи на те, що середня тривалість життя на росії становить приблизно 74 роки (у Москві – 79, а на Далекому сході та в Сибіру – всього 66 років), російські пенсіонери мають "реальний шанс" отримати "другу молодість" на заслуженому відпочинку. Проте триватиме вона недовго, адже повернення до трудового строю швидко створить нові проблеми", - зазначили в СЗР.

Основна нестача кадрів в Росії спостерігається за робітничими спеціальностями, на виробництвах, у медицині та логістиці.

"Важко уявити, як літній інженер, уже маючи купу проблем зі здоров’ям, перекваліфікується на робітника і суттєво допоможе виробничому процесу", - зауважили у Службі.

Проте навіть формальне залучення літніх людей на ринок праці дозволить російським урядовцям у найближчій перспективі продемонструвати суспільству "ефективність" такого трудового ресурсу. А далі увімкнеться відпрацьований раніше принцип Кремля: якщо вони працюють, то пенсії їм не так уже й необхідні.

У СЗР наголошують, що, якщо на початок 2027 року експеримент із зайнятості пенсіонерів дасть бодай якийсь результат, держдума РФ готова знову порушити питання про "необхідність адаптації пенсійної системи до демографічних реалій".

"Росіянам це традиційно продадуть як "вимушений захід", мовляв, населення саме довело, що хоче працювати довше", - прогнозують аналітики.

Проблеми економіки Росії - останні новини

Деякі представники політичної та ділової еліти Росії минулого тижня показали рідкісні публічні ознаки занепокоєння на тлі постійного позитивного висвітлення майбутнього курсу країни на головному економічному форумі президента Володимира Путіна.

Дефіцит автомобільного пального, з яким раніше зіткнулися в тимчасово окупованих Севастополі та Криму, дістався й до столичного регіону Росії. У Новій Москві (територія, приєднана до столиці РФ) на АЗС почали з’являтися оголошення про обмеження продажу бензину до 60 літрів в одні руки, а дизельного пального – до 100 літрів.

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