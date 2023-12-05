Була побудована широка мережа міжнародних компаній, через які вдалося профінансувати відправлення.

Дві компанії з Фінляндії підозрюють в експорті до Росії продукції, що підпадає під санкції ЄС, на суму понад €3 млн. Мова, зокрема, йде про майже 3500 дронів, пише Yle з посиланням на дані фінської митниці.

Попереднє розслідування виявило ознаки того, що діяльністю могли керувати з Росії. Була побудована широка мережа міжнародних компаній, через які вдалося профінансувати постачання.

Компанії експортували товари з Фінляндії. Схема передбачала, що продукцію розмитнювали для експорту в іншу країну. Водночас митним органам повідомляли, що товар прямує до Казахстану, але в ході попереднього розслідування вдалося з’ясувати, що його направляли до Росії.

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У справі проходить шестеро підозрюваних. Одна особа, яка може стояти за двома компаніями, вже знаходиться у в’язниці. Інші п'ятеро підозрюваних перебувають на свободі в очікуванні рішення суду.

Митниця почала розслідувати справу влітку поточного року. Її планують передати до суду в грудні.

Як Москва заробляє попри санкції

Раніше УНІАН писав, що цінові обмеження на російську нафту фактично провалилися. Все через те, що існує багато можливостей для обходу санкцій. Торговці просто ігнорують граничні ціни. До того ж зусилля Заходу підривають лазівки в галузі переробки.

Наразі країни ЄС обговорюють нові способи посилення виконання санкцій. Мова йде про нові обов'язки для торговців щодо надання даних про відвантаження.

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