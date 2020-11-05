Фінансування заходів з організації роботи Єдиного порталу повідомлень викривачів може бути покрито за рахунок міжнародної технічної допомоги, що надається НАЗК.

Верховна Рада передбачає створення в Україні Єдиного порталу повідомлень викривачів корупції.

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань захисту викривачів» (№3450) у першому читанні проголосували 254 народних депутати.

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Законопроектом передбачено організацію Єдиного порталу повідомлень викривачів та закріплення гарантії правового захисту викривачів виключно через адвокатів системи безоплатної правової допомоги.

Законопроектом вносяться зміни до Закону України "Про запобігання корупції", Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України.

Законопроектом передбачено, що державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, юридичні особи публічного права та юридичні особи зобов'язані забезпечити функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

Анонімність і безпека

Відповідно до законопроекту, подання повідомлень (у тому числі анонімних) через внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень здійснюються через відкритий для цілодобового доступу Єдиний портал повідомлень і спеціальні телефонні лінії.

Також передбачається, що повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, можуть подаватися анонімно і передаватися в паперовій, електронній формі або здійснюватися на особистому прийомі, через спеціальну телефонну лінію. При цьому особам, які повідомляють, гарантується дотримання умов конфіденційності та анонімності, а також внесення цієї інформації до Єдиного порталу повідомлень викривачів уповноваженими на це особами відповідних суб'єктів не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання.

Відзначається, що єдиний портал повідомлень викривачів гарантує дотримання умов конфіденційності та анонімності, а також доступ викривачів до інформації про стан і результати розгляду таких повідомлень, і є офіційним внутрішнім джерелом інформації про осіб, які мають статус викривачів.

Відповідальним за адміністрування єдиного порталу повідомлень викривачів є Національне агентство, яке визначає порядок ведення Єдиного порталу повідомлень викривачів.

Також проектом закону пропонується внести низку взаємоузгоджених змін до Закону України "Про запобігання корупції", Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, які гарантуватимуть реалізацію права викривачів на захист у судах з боку адвокатів системи безоплатної правової допомоги.

Фінансування

У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що очікується, що фінансування заходів з організації роботи Єдиного порталу повідомлень викривачів може бути покрито коштом міжнародної технічної допомоги, що надається Національному агентству з попередження корупції.

Боротьба з корупцією в Україні

Згідно з Меморандумом про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ, Україна в рамках нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) взяла на себе зобов'язання забезпечити незалежність таких антикорупційних органів як Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Вищий антикорупційний суд (ВАС).

23 вересня 2020 року Світовий банк заявив про те, що антикорупційні органи в Україні повинні залишатися незалежними.

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Автор: Надя Пришляк