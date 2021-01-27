Податок на додану вартість пропонується нараховувати, якщо вартість товарів у посилці становить більше 150 євро.

Верховна Рада прийняла за основу законопроект, який спрямований на зниження податку на посилки з-за кордону шляхом збільшення безподаткового ліміту зі 100 до 150 євро.

За прийняття законопроекту "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування товарів, які переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях)" (№4278) за основу проголосували 346 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Згідно з пояснювальною запискою до документа, податок на додану вартість буде нараховуватися, якщо вартість товарів в посилці становить більше ніж 150 євро.

Тобто, якщо законопроект приймуть у другому читанні, українці зможуть купувати товари до 150 євро без оплати податку в таких інтернет-магазинах, як Alibaba, AliExpress, Amazon, eBay.

Податок на посилки: що відомо

У грудні 2017 року Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», згідно з яким одна людина зможе отримати лише три міжнародні посилки на місяць.

При цьому сумарна вартість товарів у кожній з них не повинна була перевищувати 150 євро. А починаючи з четвертої, такі відправлення обкладалися ПДВ, митом та акцизом. Дане обмеження мало запрацювати з 1 січня 2019 року.

Державна фіскальна служба визнала, що не зможе реалізувати норми цього закону через відсутність розуміння впровадження механізму відстеження посилок.

У вересні 2018 року "Укрпошта" значно підвищила тарифи на доставку листів та посилок.

У листопаді 2018 року Верховна Рада України разом з держбюджетом на 2019 рік прийняла закон, яким, зокрема, було знижено поріг безмитного ввезення інтернет-покупок для фізосіб-одержувачів.

23 листопада 2018 року Верховна Рада скасувала норму про "Три посилки", згідно з якою одна людина зможе отримати лише три міжнародні посилки на місяць, тому що поштові оператори виявилися не готові до адміністрування такого механізму.

2 січня 2019 року в Україні змінився податок на посилки з-за кордону.

З 1 липня 2019 року в Україні набули чинності зміни до Податкового кодексу, відповідно до якого поріг на безмитні пересилання товарів фізичним особам у міжнародних поштових та експрес-відправленнях знизився до 100 євро зі 150 євро.

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Автор: Богдан Слуцький