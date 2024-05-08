Зрив угоди є новою невдачею для найбільшого західного банку в Росії.

Австрійський Raiffeisen Bank відмовився від пропозиції придбати частку у будівельній групі Strabag російського олігарха Олега Дерипаски за 1,5 млрд євро після тиску з боку Вашингтона.

"Під час останніх переговорів з відповідними органами Raiffeisen Bank International (RBI) не зміг "отримати необхідний комфорт" для того, щоб продовжити запропоновану операцію", - пише Reuters.

Автори статті зазначають, що зрив угоди є новою невдачею для найбільшого західного банку в Росії. Його план придбати частку в будівельній групі Strabag, пов'язаній з Олегом Дерипаскою, відновив міжнародний тиск на австрійського кредитора.

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Цей крок піддався різкій критиці з боку Міністерства фінансів США, оскільки Дерипаска перебуває під санкціями, що загострило напруженість між Вашингтоном і RBI.

Повідомляється, що інші австрійські офіційні особи також приватно застерегли банк від продажу, вважаючи, що це може бути оголошено порушенням санкцій.

"Через два роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну триваюча присутність RBI в Росії підкреслює зв’язки між Москвою та Віднем – через російські газопроводи чи через Відень, який є центром для надходження готівки з Росії та колишніх радянських держав", - йдеться у матеріалі.

Зв’язки Raiffeisen Bank з РФ - останні новини

На початку травня стало відомо, що австрійська влада закликала Raiffeisen Bank International (RBI) відмовитися від угоди, пов'язаної з російським олігархом, побоюючись негативної реакції з боку США.

Також УНІАН писав, що австрійський Raiffeisen Bank все ж має намір виконати припис Європейського центрального банку про скорочення бізнесу в Російській Федерації. Зазначається, що такі дії заплановані на третій квартал 2024 року.

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