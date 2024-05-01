Влада Австрії застерігає банк від купівлі частки в будівельній групі, пов'язаній з Олегом Дерипаскою.

Австрійська влада закликала Raiffeisen Bank International (RBI) відмовитися від угоди, пов'язаної з російським олігархом, побоюючись негативної реакції з боку США. Це може завдати удару по планах банку розблокувати кошти, які застрягли в Росії, пише Reuters з посиланням на людей, знайомих з цим питанням.

Зазначається, що RBI, найбільший західний банк в Росії, хоче купити частку в будівельній групі Strabag, пов'язаній з Олегом Дерипаскою, за 1,5 мільярда євро (1,6 мільярда доларів). Ця спірна угода поновила міжнародний тиск на австрійського кредитора.

В останні тижні представники центрального банку Австрії попереджали банк про угоду, застерігаючи, що вона може мати зворотні наслідки, якщо США покарають банк, повідомила одна людина, яка безпосередньо знайома з цими переговорами. Цей крок потрапив під вогонь критики з боку Міністерства фінансів США, оскільки Дерипаска перебуває під санкціями, що посилює напруженість у відносинах між Вашингтоном і RBI, який вже перебуває під пильним наглядом американського агентства з контролю за дотриманням санкцій OFAC.

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Інші австрійські чиновники також приватно застерігали банк від продажу, вважаючи, що це може бути оголошено порушенням санкцій, повідомили агентству двоє людей, які безпосередньо знають про ці дискусії. Американська влада попередила Raiffeisen Bank, що не може дати згоду на угоду і може накласти штраф, якщо банк наполягатиме на своєму.

Хоча незрозуміло, яким може бути це покарання, влада США має право оштрафувати банк або навіть піти на радикальний крок – припинити доларові платежі. Продаж також є незручним для Австрії, враховуючи міжнародну критику країни за надмірну дружбу з Росією.

Представник банку заявив, що "придбання акцій Strabag залишається предметом перевірки RBI на відповідність вимогам законодавства", додавши, що банк "не купуватиме акції ні у пана Дерипаски, ні у будь-якої іншої фізичної чи юридичної особи, що підпадає під санкції".

Представник центрального банку відмовився від коментарів агентству. Представник Дерипаски заявив, що він "давно не має нічого спільного зі Strabag" і не буде коментувати, назвавши західні санкції проти нього "абсолютно помилковими" і такими, що "ґрунтуються на неправдивій інформації".

Варто зазначити, що Strabag – одна з найбільших європейських будівельних компаній, яка побудувала Олімпійський стадіон для зимових ігор у Сочі та елітні квартири в Москві.

Raiffeisen Bank залишається в РФ

Раніше УНІАН писав, що Raiffeisen Bank International – останній з великих іноземних банків, що зберігають повноцінну присутність в Росії, – знову відкладає відхід з російського ринку.

До того ж Raiffeisen Bank International нещодавно розмістив десятки оголошень про вакансії в Росії. Компанія має амбітні плани щодо розвитку в країні-агресорці, що суперечить офіційній обіцянці піти з ринку.

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