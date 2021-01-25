Контрабандні китайські тютюнові вироби для електричного нагрівання з написами "Лише для продажу дьюті-фрі" активно продаються в східній Україні – від кіосків Запоріжжя до пивних магазинах Нікополя.

Протягом тижня різко зросла кількість випадків виявлення контрабандних тютюнових виробів для електронного нагрівання в різних регіонах України.

ЗМІ вже повідомляли про виявлення кількох точок продажу контрабандних ТВЕНів в окремих районних центрах Київської області. Тепер надходить інформація про масові продажі китайських контрабандних ТВЕНів на сході України – в Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Ця тенденція може мати негативний вплив на національну безпеку країни – у т.ч. фінансову безпеку, боротьбу з організованою злочинністю і на громадське здоров’я – впевнений заступник голови Центру євроатлантичної безпеки Тарас Жовтенко.

- От, наприклад, фотофіксація з міста Запоріжжя. Проспект Ювілейний. Контрабандну продукцію продають прямо з вітрин кіосків. Це китайська продукція – марка МС. Попередження англійською мовою, жодних акцизних марок – це явно контрабанда. І коштує суттєво дешевше за легальні товари – 52 гривні, – пояснює Тарас Жовтенко.

Контрабандна продукція цієї ж марки присутня і в сусідній Дніпропетровській області.

- А от у місті Нікополь вже з’явилися цілі мережі продажу контрабандних ТВЕНів. Цікаво, що тут продають їх не в кіосках, а в мережах пивних магазинів – і в спальних районах, і біля автовокзалу. Показово, що на контрабандному товарі є написи ForDuty Free Sale Only. Яким чином товар, призначений начебто для магазинів безмитної торгівлі в аеропортах і на кордоні, опинився в пивних магазинах Нікополя – це цікаве питання для наших митників і правоохоронців – впевнений Тарас Жовтенко.

До того ж експерт зазначає, що продаж контрабандних китайських ТВЕНів різко активізувався не лише в кіосках і магазинах, але також і мережі Інтернет.

- Спочатку контрабандні ТВЕНи почали активно просувати через торговельні інтернет-майданчики, але тепер навіть більш активно їх просувають через Телеграм-канали. Фактично продавці контрабандних ТВЕНів взяли на озброєння тактику продавців наркотичних речовин – пояснює Тарас Жовтенко.

На думку експерта, така активізація контрабанди ТВЕНів пов’язана із нещодавнім різким (відразу в 4,2 раза) підвищенням акцизів на ТВЕНи. При цьому експерт нагадує, що за нормами Кримінального кодексу України, контрабанда ТВЕНів та інших тютюнових виробів досі не є кримінальним злочином.

- Така ситуація створює суттєві ризики для національної безпеки країни. Почнемо з організованої злочинності. За даними Європейського бюро запобігання зловживанням і шахрайству (OLAF), організована злочинність активно заробляє на контрабанді тютюновими виробами. Відповідно, розширення джерел фінансування організованої злочинності вплине на кількість інших злочинів – впевнений Тарас Жовтенко.

Також на думку експерта, кардинальне розширення присутності нелегальної китайської тютюнової продукції на українському ринку може нести додаткові ризики для громадського здоров’я через брак контролю за якістю цієї продукції.

- І, нарешті, відсутність акцизних марок на таких товарах свідчить лише про одне – ані акциз, ані ПДВ з цієї продукції до державного бюджету України не сплачуються. Що на фоні фінансової кризи створить додаткові проблеми для виконання держбюджету країни, фінансування зарплат, соціальних виплат, підтримки медицини, освіти, збройних сил країн – пояснює заступник голови Центру євроатлантичної безпеки, кандидат наук Тарас Жовтенко.

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Автор: УНІАН