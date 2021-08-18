Зараз українцям вдвічі рідше пропонують віддалену роботу, ніж на початку пандемії - навесні 2020 року.

В Україні працівників поступово повертають на роботу до офісів, однак, деякі сфери зайнятості продовжують шукати фахівців на віддалену роботу.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот, посилаючись на дані сайтів з пошуку роботи.

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Топ-5 сфер, в яких найчастіше шукають віддалених працівників, виглядає так:

IT, комп'ютери, інтернет - 35% вакансій;

ЗМІ, видавництво, поліграфія - 30%;

Дизайн, творчість - 27%;

Культура, музика, шоу-бізнес - 27%;

Логістика, склад, зовнішня економічна діяльність - 24%.

Відзначається, що, попри пандемію, працівники повертаються в офіси. Зараз віддалену роботу, за різними даними, пропонують від 3% до 6% українських роботодавців. Водночас за даними Work.ua і Jooble, у квітні 2020 року віддалену роботу пропонували вдвічі частіше – у 7-8% від загальної кількості вакансій.

За даними OLX.Робота, з початку літа 2021 року було зафіксовано загальне зростання кількості пропозицій для роботи з фізичною присутністю на робочому місці — зокрема, на 25% у червні. Це пов'язують зі сплеском сезонних вакансій.

Рівень життя українців:

Станом на жовтень 2020 року результати моніторингу свідчили про те, що більше чверті всього населення України перебували за межею бідності. Кожному третьому українцю, який мав роботу, не вистачало зарплати на задоволення необхідних життєвих потреб.

Мінімальну зарплату в Україні з 1 січня 2021 року підвищили до 6 тис.грн.

Згідно з дослідженням Держстату станом на серпень цього року близько половини дорослого населення України очікують погіршення свого матеріального становища і побоюються, що вони можуть опинитися за межею бідності. Також, 50,4% опитаних заявили про істотне погіршення матеріального становища.

За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в червні 2021 року зросла у порівнянні з червнем 2020 року на 23,6% - до 14 тис. 313 грн.

Станом на 9 серпня 2021 року лише 1% українців вважали себе представниками середнього класу, в той час, як дві третини населення (67%) віднесли себе до категорії бідних.

За результатами проведеного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), в Україні понад 14% населення не вистачає грошей навіть на їжу. Лише 32,8% громадян можуть дозволити собі купувати продукти харчування та одяг і трохи відкладати, але вони не можуть купити дорогу техніку (холодильник або телевізор).

У першому кварталі 2021 року середньостатистична українська сім'я з двох і більше осіб витрачала 41 % місячного сімейного бюджету на продукти харчування та безалкогольні напої.

Автор: Ганна Нагорна