Польща на третину збільшила кількість вакансій для українських заробітчан.
Про це повідомляє портал work.ua.
За даними порталу найбільший попит мають лікарі, а також фахівці з укладання плитки та по роботі з бетоном.
Читайте такожПольща послабила карантинні вимоги для сезонних робітників з України
Список найбільш популярних спеціальностей :
- лікар,
- плиточник,
- бетонник,
- фахівець з автоматики,
- покрівельник,
- слюсар,
- технік дорожнього будівництва,
- технік-програміст.
Кому і скільки платять
Стоматолог з досвідом роботи та знанням польської мови може заробляти до 160 тис.грн.
"Запрошуємо на роботу лікаря-стоматолога, з досвідом роботи від 1 року, зі знанням польської мови (рівень А1-А2). Необхідний сертифікат", - йдеться в оголошенні.
Плиточникам і бетонникам обіцяють зарплату в розмірі до 150 тис.грн.
"Терміново потрібні плиточники, зарплата від 12 до 16 євро на годину чистими та вище. Робочий день 10-11 годин", – йдеться в оголошенні.
Трансфер до місця роботи, спецодяг, спецвзуття та інструмент забезпечує роботодавець. Проживання безкоштовне.
Мінімальна зарплата для шукачів за даними спеціальностями становить 45 тис.грн.
Українці в Польщі: що необхідно знати
- За офіційними даними, в Польщі продовжує зростати кількість легально працевлаштованих працівників як і раніше велика частина з них - українці.
- Станом на кінець 2020 року було зареєстровано 725 тисяч офіційно працюючих у Польщі іноземців.
- Це на 36 тисяч більше, ніж на кінець вересня 2020 року, або на 55 тисяч більше, ніж до пандемії, в лютому 2020 року.
- Станом на 8 лютого 2021 року в Польщі зріс попит за заробітчан з України. До першої п'ятірки популярних спеціальностей увійшли фахівець з автоматики, покрівельник, слюсар, технік дорожнього будівництва і технік-програміст.
- Станом на 21 травня 2021 року Польща послабила карантинні вимоги для сезонних робітників з України.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram