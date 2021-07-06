Трансфер до місця роботи, спецодяг, спецвзуття та інструмент забезпечує роботодавець. Проживання безкоштовне.

Польща на третину збільшила кількість вакансій для українських заробітчан.

Про це повідомляє портал work.ua.

За даними порталу найбільший попит мають лікарі, а також фахівці з укладання плитки та по роботі з бетоном.

Список найбільш популярних спеціальностей :

лікар,

плиточник,

бетонник,

фахівець з автоматики,

покрівельник,

слюсар,

технік дорожнього будівництва,

технік-програміст.

Кому і скільки платять

Стоматолог з досвідом роботи та знанням польської мови може заробляти до 160 тис.грн.

"Запрошуємо на роботу лікаря-стоматолога, з досвідом роботи від 1 року, зі знанням польської мови (рівень А1-А2). Необхідний сертифікат", - йдеться в оголошенні.

Плиточникам і бетонникам обіцяють зарплату в розмірі до 150 тис.грн.

"Терміново потрібні плиточники, зарплата від 12 до 16 євро на годину чистими та вище. Робочий день 10-11 годин", – йдеться в оголошенні.

Трансфер до місця роботи, спецодяг, спецвзуття та інструмент забезпечує роботодавець. Проживання безкоштовне.

Мінімальна зарплата для шукачів за даними спеціальностями становить 45 тис.грн.

Українці в Польщі: що необхідно знати

За офіційними даними, в Польщі продовжує зростати кількість легально працевлаштованих працівників як і раніше велика частина з них - українці.

Станом на кінець 2020 року було зареєстровано 725 тисяч офіційно працюючих у Польщі іноземців.

Це на 36 тисяч більше, ніж на кінець вересня 2020 року, або на 55 тисяч більше, ніж до пандемії, в лютому 2020 року.

Станом на 8 лютого 2021 року в Польщі зріс попит за заробітчан з України. До першої п'ятірки популярних спеціальностей увійшли фахівець з автоматики, покрівельник, слюсар, технік дорожнього будівництва і технік-програміст.

Станом на 21 травня 2021 року Польща послабила карантинні вимоги для сезонних робітників з України.

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Автор: Олена Коваленко