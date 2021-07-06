Озвучено найбільш популярні спеціальності / Ілюстрація REUTERS

Польща на третину збільшила кількість вакансій для українських заробітчан.

Про це повідомляє портал work.ua.

За даними порталу найбільший попит мають лікарі, а також фахівці з укладання плитки та по роботі з бетоном.

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Список найбільш популярних спеціальностей :

  • лікар,
  • плиточник,
  • бетонник,
  • фахівець з автоматики,
  • покрівельник,
  • слюсар,
  • технік дорожнього будівництва,
  • технік-програміст.

Кому і скільки платять

Стоматолог з досвідом роботи та знанням польської мови може заробляти до 160 тис.грн.

"Запрошуємо на роботу лікаря-стоматолога, з досвідом роботи від 1 року, зі знанням польської мови (рівень А1-А2). Необхідний сертифікат", - йдеться в оголошенні.

Плиточникам і бетонникам обіцяють зарплату в розмірі до 150 тис.грн.

"Терміново потрібні плиточники, зарплата від 12 до 16 євро на годину чистими та вище. Робочий день 10-11 годин", – йдеться в оголошенні.

Трансфер до місця роботи, спецодяг, спецвзуття та інструмент забезпечує роботодавець. Проживання безкоштовне.

Мінімальна зарплата для шукачів за даними спеціальностями становить 45 тис.грн.

Українці в Польщі: що необхідно знати

  • За офіційними даними, в Польщі продовжує зростати кількість легально працевлаштованих працівників як і раніше велика частина з них - українці.
  • Станом на кінець 2020 року було зареєстровано 725 тисяч офіційно працюючих у Польщі іноземців.
  • Це на 36 тисяч більше, ніж на кінець вересня 2020 року, або на 55 тисяч більше, ніж до пандемії, в лютому 2020 року.
  • Станом на 8 лютого 2021 року в Польщі зріс попит за заробітчан з України. До першої п'ятірки популярних спеціальностей увійшли фахівець з автоматики, покрівельник, слюсар, технік дорожнього будівництва і технік-програміст.
  • Станом на 21 травня 2021 року Польща послабила карантинні вимоги для сезонних робітників з України.

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Автор: Олена Коваленко