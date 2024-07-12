Експорт з Китаю в червні зріс майже на 4%, хоча російські покупці зіткнулися з проблемами платежів через санкції США.

Російський імпорт із Китаю почав відновлюватися, незважаючи на труднощі з платежами, спричинені загрозою введення США додаткових санкцій щодо Московської біржі.

Видання Bloomberg пише, що китайський експорт у Росію зріс майже на 4% у червні порівняно з попереднім роком після скорочення протягом трьох місяців поспіль.

Експорт до Росії склав 9,9 млрд доларів, що все ще нижче місячних обсягів, які спостерігалися наприкінці минулого року, а за перші шість місяців 2024 року знизився приблизно на 1% порівняно з тим самим періодом 2023 року.

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Загальний обсяг експорту Китаю зріс у червні на 8,6% у річному обчисленні, досягнувши найвищого рівня майже за два роки.

Санкції США - торгівля між Росією і Китаєм

Російські компанії повідомили місцевим ЗМІ, що питання оплати імпорту з Китаю було вирішено після того, як Володимир Путін у травні вирушив до Пекіна на зустріч із китайським колегою Сі Цзіньпіном. Невеликі регіональні банки почали приймати юані з Росії, захищаючи більших кредиторів, які перестали обслуговувати угоди з російськими підприємствами, щоб уникнути санкцій.

Проте в червневому звіті Банку Росії йдеться про те, що імпортери зіткнулися із затримками і труднощами під час проведення зовнішніх платежів після того, як США оголосили про запровадження пакета санкцій у червні.

Загальний обсяг російського імпорту скоротився більш ніж на 7% у червні та на 9% у першому півріччі.

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