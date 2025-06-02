Створено умови для інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС в секторі роумінгу.

Україна зробила ще один крок на шляху до приєднання до "Роумінгу як вдома" (Roam Like At Homе). У майбутньому українці зможуть користуватися послугами роумінгу за ціною домашнього тарифу, подорожуючи до ЄС.

Як повідомляє пресслужба НКЕК, президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо імплементації норм законодавства ЄС з питань електронних комунікацій.

Зазначається, що з підписанням закону Україна завершила виконання "домашнього завдання" щодо законодавчого і нормативного наближення до актів права ЄС щодо роумінгу. Тим самим Україна створила умови для інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС в секторі роумінгу.

Відео дня

Наступним кроком є подання закону до Європейської Комісії для проведення офіційної оцінки його відповідності праву Європейського Союзу.

"У разі позитивного висновку Єврокомісія може ініціювати рішення про взаємне надання режиму внутрішнього ринку для роумінгу між ЄС та Україною, що фактично означатиме повноцінне приєднання до політики RLAH", – йдеться в повідомленні.

Що змінить Єдина роумінгова зона Україна-ЄС

Після впровадження Roam Like At Homе українці зможуть:

користуватися послугами роумінгу за ціною домашнього тарифу, подорожуючи до ЄС (27 держав-членів);

залишатись на зв’язку без жодного "роумінгового стресу" і необхідності шукати підключення до Wi-Fi.

При цьому вартість тарифів чи умови не відрізнятимуться в залежності від країн перебування в ЄС.

Роумінг як вдома – що відомо

15 квітня український парламент ухвалив законопроєкт, що наближає Україну до приєднання до єдиної зони роумінгу з Європейським Союзом Roam Like At Homе. Це дозволить українським та європейським операторам зв’язку легше обмінюватися послугами й працювати разом.

Експерт з питань комунікацій Олександр Глущенко розповідав УНІАН, що з технічної точки зору українські оператори вже давно готові до впровадження "роумінгового безвізу", оскільки вони вже мають укладені угоди з європейськими партнерами. Проте основним викликом залишається бюрократичне оформлення, зокрема, узгодження на рівні Європейської комісії та адаптація українського законодавства до європейських норм.

Вас також можуть зацікавити новини: