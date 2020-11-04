Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings віднесло банківський сектор України до групи 10 за рівнем галузевих і країнових ризиків (BICRA).
Про це повідомила прес-служба агентства.
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Відзначається, що відповідно до градації BICRA країни поділяються на групи в залежності від рівня ризиків їх банківських секторів — від групи 1 (країни з найменшими ризиками) до групи 10 (країни з найбільшими ризиками). Крім України в групу 10 за класифікацією BICRA входять Республіка Білорусь, Туніс, Шрі-Ланка і Нігерія.
Фактори, що визначають ризики
В агентстві перерахували основні фактори, що визначають ризики банківського сектора України, віднісши до позитивних більш високу якість банківського нагляду і регулювання і відносно високий рівень передбачуваності; стабільний профіль фондування, а також прийняття банківського Закону.
Що стосується негативних факторів, то в S&P відзначили дуже низьку якість активів, особливо в державних банках; низькі показники добробуту населення в міжнародному контексті, а також низький рівень корпоративного управління та прозорості внаслідок значної частки «тіньової» економіки та широкого поширення корупції.
"На нашу думку, рівень галузевого ризику для українських банків знизився в останні 5 років, але залишається дуже високим у міжнародному контексті. Ми вважаємо, що якість банківського регулювання та нагляду підвищилася протягом останніх п'яти років у період діяльності нового керівництва Національного банку України. НБУ прагне зберегти незалежність, попри політичний тиск, і привести український режим регулювання у відповідність зі стандартами ЄС", - сказано у звіті агентства.
Попередні прогнози
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