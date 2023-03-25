Названо людину, яка допомагала росіянинові з обходом санкцій.

Національне агентство з питань запобігання корупції розповіло про схему зі збереження активів, яку використовував російський олігарх Олег Дерипаска для уникнення санкцій. Минулого місяця його майно в Україні було націоналізовано.

В НАЗК зазначають, що Дерипаска, щодо якого наразі застосовані санкції ЄС, Великобританією, США, Канадою, Швейцарією, Австралією, Новою Зеландією і Україною, перед початком повномасштабної війни був на зустрічі із російський диктатором Володимиром Путіним щодо дій у випадку посилення санкцій. Нібито після цієї зустрічі більшість олігархів почали переоформлювати своє майно на людей з близького оточення.

"Одним з таких олігархів був і Олег Дерипаска. Перебування Дерипаски під санкціями у переважній більшості країн санкційної коаліції змушує його створювати схеми обходу санкцій щодо управління активами або придбання ним нових активів через підставних осіб, зокрема, нашої сьогоднішньої санкційної цілі - Зігфріда Вольфа", – пише НАЗК.

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Агентство зазначає, що громадянин Австрії Зігфрід Вольф з 2008 року та зараз продовжує працювати на російському ринку, має привілейований статус "дружнього" нерезидента, який дозволяє набувати активи в Росії. Через такий механізм Вольф вже отримує у власність компанії, пов'язані з Дерипаскою через інших пов’язаних осіб, пише НАЗК.

"До початку повномасштабного вторгнення він був тісно пов’язаний з компаніями Олега Дерипаски (Група "ГАЗ", Корпорація "Русские машины" (ТОВ "Нижегородские автомобили"), Корпорація "Главстрой", Nolana Holdings Limited. Доказом наближеності Зігфріда Вольфа до Дерипаски є значні суми фінансової винагороди, що йому виплачуються від компаній останнього. Так, лише за 2021 рік сума доходу Вольфа в одній з компаній Дерипаски становила майже 1 мільярд рублів. … Отже, Зігфріда Вольфа можна назвати людиною-схемою з обходу санкцій. НАЗК очікує внесення Вольфа до санкційних списків України найближчим часом, що має продемонструвати приклад й іншим країнам санкційної коаліції", – резюмують в агентстві.

Санкції та активи Дерипаски в Україні

Як зазначається на сайті НАЗК, серед активів російського олігарха Олега Дерипаски – Арзамаський машинобудівний завод, що випускає бронетранспортери-амфібії БТР-80, які використовувалися Росією під час повномасштабної війни проти України.

Це та інше дало підстави для запровадження щодо нього санкцій країнами Заходу та Україною.

В січні український Мін'юст подав позов про стягнення активів Дерипаски на користь України. В лютому майно підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски вартістю понад 10 млрд гривень націоналізували. У власність держави перейшли 350 об'єктів, зокрема, Миколаївський глиноземний завод, а Глухівський кар'єр кварцитів, Хустський кар'єр, Жежеловський кар'єр.

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