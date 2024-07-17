Швейцарія створила групу спеціалістів для розслідування та забезпечення виконання санкцій.

Швейцарія запровадила санкції проти Росії після вторгнення в Україну у 2022 році, ухваливши нові заходи на початку цього місяця. Станом на середину липня 2024 року країна відкрила 56 проваджень про порушення санкцій, пише Reuters з посиланням на дані Державного секретаріату з економічних питань (SECO).

Зазначається, що близько половини проваджень було скасовано, а щодо 15 – призначено штрафи, а інші – залишаються під слідством. Однак SECO не назвала залучені сектори, ані окремі компанії, які є предметом розслідування.

Раніше цього року Швейцарія заявила, що створила групу спеціалістів для розслідування та забезпечення виконання санкцій, які Берн запровадив після вторгнення Москви в Україну.

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Санкції проти РФ

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що не є прихильником обмежень, коментуючи можливість послаблення санкцій проти Росії.

Раніше УНІАН писав, що пов'язана з Німеччиною фірма допомагає Росії обходити санкції. У логістичний HT Rus пропонують клієнтам з Росії послуги "паралельного імпорту", тобто доставку товарів через треті країни.

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