Дорогі машини не можуть відправити у РФ з бельгійського порту.

У бельгійському порту Зебрюгге через санкції, запроваджені проти Росії, застрягли близько 8 тисяч люксових автомобілів, зокрема, останні моделі Mercedes, Cadillac та Lexus.

Машини мали відправити у РФ, але вони підпали під заборону на експорт предметів розкоші - їхня вартість перевищує 50 тисяч євро, повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на відомості директора автомобільного терміналу Зебрюгге Марка Адріансенса.

Співбесідник не повідомив, кому належать люксові авто, які застрягли у порту.

Журналісти дізналися, що машини у перший тиждень квітня доставили у Зебрюгге з Азії. Можливо, авто реалізують на різних ринках.

З порту також не можуть відправити ще низку товарів, які потрапили під санкції.

Варто зазначити, що через Зебрюгге на рік проходить більш як два мільйони машин, це один з найбільших європейських портів для переправи транспортних засобів.

Нагадаємо, РФ рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну. Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, в Києві, Чернігові, Харкові, Маріуполі, Миколаєві, Херсоні, Одесі та Львові. Українські військовослужбовці давали супротивнику гідну відсіч.

Низка країн, зокрема США та держави-члени Євросоюзу, покарали РФ за широкомасштабне вторгнення в Україну - запровадили низку пакетів санкцій.

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