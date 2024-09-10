Зазначається, що компанія з Казахстану виробляє 43% світового урану.

Війна Росії з Україною ускладнює для найбільшого у світі виробника урану можливість продовжувати поставки на Захід, оскільки співпраця Москви з Пекіном стає все сильнішою.

Генеральний директор казахстанської державної гірничодобувної компанії "Казатомпром" Мейржан Юсупов в інтерв'ю Financial Times заявив, що санкції створили перешкоди для поставок західним підприємствам.

"Нам набагато простіше продавати більшу частину, якщо не всю, нашої продукції азіатським партнерам - я б не став називати конкретну країну... Вони можуть купити майже всю нашу продукцію", - заявив Юсупов. "Продавати їм набагато простіше, але ми не хочемо складати всі яйця в один кошик".

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Гірничодобувна компанія, 75% акцій якої належить державі, хоче зберегти широке коло клієнтів, включно з американськими та європейськими, навіть попри те, що доставка матеріалів дешевшим маршрутом через Санкт-Петербург більше неможлива через санкції. "Казатомпром" спробував створити альтернативний маршрут доставки матеріалів через Каспійське море, Азербайджан, Грузію і Чорне море, що обійдеться дорожче.

Казахстан виробляє 43% світового урану, але потенційний вплив Росії на свого середньоазіатського сусіда викликає дедалі більше занепокоєння у західних служб і партнерів по галузі.

Росатом володіє часткою в п'яти з 14 родовищ "Казатомпрому". За словами Юсупова, відповідно до цих домовленостей він отримує 20% від обсягу видобутку в країні. Проблема ускладнюється тим, що Росія і Китай лідирують у будівництві нових атомних станцій по всьому світу.

За словами Юсупова, "немає великої стурбованості" з приводу рівня участі Росатома, оскільки взаємозалежність між двома країнами нижча, ніж у нафтогазовому секторі. Але він також додав: "Занепоєність, звичайно, є".

Минулого місяця компанія знизила прогноз видобутку на 2025 рік на 17% і призупинила прогноз на 2026 рік, посилаючись на брак сірчаної кислоти, необхідної для добування урану, і затримки в будівництві наземних об'єктів та інфраструктури.

Згідно з останнім річним звітом, торік "Казатомпром" відправив 49% урану на азіатський ринок, 32% - у Європу і 19% - у США.

Кеті Маллінсон, партнер компанії Prism Political Risk Management, каже, що Казахстан зазнає все більшого тиску з боку Росії та Китаю, які змушені обмежувати його взаємодію із західними країнами.

"Це особливо стосується урану, який відіграє ключову роль у глобальному ланцюжку поставок", - сказала вона. "Росія збільшила свою частку в казахстанському виробництві урану, і Казахстан дедалі більше і більше постачає його на китайський ринок. У довгостроковій перспективі це ставить серйозні питання про те, скільки урану буде доступно на західних ринках".

Видобуток урану у світі - останні новини

Видання Newsweek у червні писало, що ціни на уран стрімко зростають на тлі прагнення урядів досягти кліматичних цілей, тоді як нові санкції США проти найбільшого виробника - Росії - можуть підштовхнути Північну Америку до виробництва більшої кількості життєво важливого палива для атомних електростанцій.

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