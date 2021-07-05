РНБО ще в квітні ввела санкції проти 30 осіб, яких підозрюють у контрабанді.

Служба безпеки України ініціювала блокування активів для всіх 174 юридичних осіб-фігурантів санкційних списків Ради національної безпеки та оборони.

Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України.

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"За ініціативою СБУ всім 174 юридичним особам-фігурантам санкційних списків РНБО заблоковано активи. 20 підприємствам, до яких застосовані санкції, зупинено дію дозволів на брокерську діяльність, п'яти - зупинені дозволи на експлуатацію митних складів, а три підприємства виключені з переліку місць доставки", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в першому півріччі цього року СБУ вилучила предметів контрабанди та виявила порушень митних правил на 207,6 млн грн. Серед предметів контрабанди, зокрема, були зброя, заборонені речовини, деревина, культурні цінності тощо.

Персональні санкції

2 квітня Рада національної безпеки та оборони України застосувала персональні санкції до десяти головних контрабандистів країни.

15 квітня РНБО ухвалила рішення про застосування персональних санкцій до дванадцяти осіб, пов'язаних з контрабандою.

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Автор: Дмитро Шварц