Секретар РНБО підкреслив, що суб'єкти сектору безпеки та оборони мають в максимально стислі терміни забезпечити виконання державного оборонного замовлення в повному обсязі.

Міністерства незадовільно виконують державне оборонне замовлення на поточний рік та завдання з реформування оборонно-промислового комплексу.

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Про це заявив Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов в ході міжвідомчої наради з питань розвитку ОПК та виконання державного оборонного замовлення для забезпечення потреб Збройних сил України у 2020 році, повідомляє прес-служба Апарату РНБО.

Учасники наради обговорили, зокрема, стан виконання рішення РНБО від 18.02.2020 "про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки", введеного в дію указом президента від 27.02.2020 №59 в частині завдань з реформування та розвитку ОПК, проблемні питання та пропозиції щодо їх вирішення.

Данилов акцентував увагу на Неприпустимо низькому рівні виконання центральними органами виконавчої влади указу глави держави Володимира Зеленського, що передбачає першочергові заходи, зокрема, щодо реформування ОПК.

Секретар Ради звернув увагу на незадовільне виконання ДОЗ на поточний рік Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерством оборони України.

Секретар РНБО заявив про необхідність вжиття невідкладних заходів для підвищення ефективності та результативності роботи Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

"Ситуація через епідемію COVID-19 вкрай напружена, однак суб'єкти сектору безпеки та оборони повинні виконувати покладені на них завдання в повному обсязі, - підкреслив секретар РНБО України. - Рішення Ради від 18 лютого цього року має бути виконане".

У цьому контексті він закликав до державницького підходу до розв'язання проблемних питань та наголосив на необхідності підвищити виконавську дисципліну.

За результатами наради Мінекономіки та Міноборони доручено у двотижневий термін вжити заходів до забезпечення ефективного використання ресурсів державного бюджету згідно з прийнятими рішеннями.

Мінстратегпрому відповідно до рішень РНБО України доручено інтенсифікувати роботу з проведення реформи ОПК, модернізації, досягнення стандартів НАТО.

У нараді взяли участь Міністр оборони Андрій Таран, голова профільного парламентського комітету Олександр Завітневич, перший заступник міністра фінансів Денис Улютін, перший заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Валерій Іващенко, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, перші заступники секретаря РНБО України Михайло Коваль та Руслан Демченко, заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк.

Що цьому передувало

Фінансування державного оборонного замовлення на 2020 рік передбачено в обсязі 25,848 мільярда гривень, що на 16% більше, ніж у 2019 році.

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Автор: Вікторія Токарєва