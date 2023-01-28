У Брюсселі є внутрішні розбіжності в цьому питанні.

У Європейському Союзі обговорюють новий раунд санкцій проти Росії у зв'язку зі збройною агресією в Україні. Одна з пропозицій — заборона на імпорт алмазів з РФ. Але в цьому питанні виникають складнощі через внутрішні розбіжності в Бельгії.

Україну та її прихильників обурило, що Брюссель не бажав приєднатися до ембарго на торгівлю російськими алмазами. Імпорт цих дорогоцінних каменів збагачує "Алросу" — частково державну російську компанію. А раз в підприємстві є частка Кремля, то виручені кошти йдуть на фінансування війни.

Однак нещодавно прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо заявив: "Російські алмази — це криваві алмази. Доходи Росії від алмазів можуть припинитися тільки в тому випадку, якщо доступ російських алмазів на західні ринки буде неможливий. Над створенням цього міцного фронту Бельгія працює разом зі своїми партнерами".

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Основна причина, чому Брюссель противився забороні на імпорт алмазів — це збиток для економіки Антверпена. У місті активно торгують згаданими дорогоцінними каменями з РФ. Галузь вже постраждала в ході накладених на Росію обмежень, зокрема, через санкції США щодо імпорту алмазів. Однак зараз необроблені "камінчики" відправляються на інші ринки, а потім в огранованому вигляді ввозяться в західні країни.

Як повідомив журналістам бельгійський чиновник, з цієї причини важливо створити надійну систему відстеження походження алмазів: "Європа і Північна Америка разом складають 70 відсотків світового ринку природних алмазів. Виходячи з цієї ринкової сили, ми можемо забезпечити необхідну прозорість у світовому алмазному секторі та структурно заборонити "криваві алмази" на світовому ринку. Війна в Україні забезпечує сильний імпульс".

Однак всередині Бельгії все ще спостерігаються серйозні розбіжності в цьому питанні. Де Кроо очолює коаліцію з семи партій. Зелені і соціалісти вступають за заборону на імпорт алмазів в новому пакеті санкцій ЄС. А ось чотири представники інших політичних сил анонімно повідомили журналістам, що домогтися цього навряд чи вийде. У Бельгії з великою ймовірністю не схвалять навіть квоти на імпорт. Саме тому Де Кроо очікує міжнародного рішення.

Але навіть якби всі партії в брюссельському уряді схвалили заборону на торгівлю російськими алмазами, залишається ще одна перешкода. Регіональні уряди мають право голосу в політичній системі Бельгії. Влада північного регіону Фландрія виступає проти заборони на імпорт. В області панують фламандські націоналісти, президент яких, Барт де Вевер, також обіймає посаду мера Антверпена. За словами бельгійського чиновника, "ніщо не змусить їх передумати" в питанні введення санкцій на торгівлю російськими алмазами.

На поточний момент невідомо, чи вдасться Бельгії створити трансатлантичну коаліцію для відстеження походження алмазів. На думку експертів, таке рішення було б більш ефективним, ніж санкції США, які Росія обходить. Один з чиновників з Брюсселя сумнівається в реалізації плану, але пропонує "дати де Кроо шанс".

Нові санкції проти РФ: остання інформація

Як повідомив журналіст Рікард Йозвяк, Європейський Союз планує ввести 10 пакет санкцій проти Росії на річницю повномасштабного вторгнення, тобто 24 лютого.

У США ввели санкції проти ПВК "Вагнер", російських чиновників, пов'язаних з військовою компанією та осіб, які причетні до оборонно-промислового сектору РФ.

Японія розширила обмеження, накладені на РФ. Держава конфіскувала активи 22 осіб і трьох організацій.

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