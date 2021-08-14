Традиційно херсонські кавуни з’являються в Києві напередодні Дня Незалежності.

З Херсона до Києва відправили традиційну баржу з кавунами. 500 тонн херсонських кавунів у порту Голої пристані вантажили цілий день.

Як ідеться у сюжеті ТСН, сорт один - смугастий херсонський.

Баржу завантажили три фермери. Кажуть, нинішній врожай через прохолодну весну на 20% менший за попередні роки. Крім того, баштани довелося частково пересівати через рясні дощі, тож ціни на ягоду будуть вищі.

На ринках вони коштуватимуть - до 5 грн 60 копійок за кілограм. А у магазинах - до 6.

"Баржа 2021. 13 серпня п’ятий рік поспіль відправляємо баржу з кавунами", — розповів на своїй сторінці на Facebook один з учасників проєкту з переправлення херсонських кавунів до Києва, фермер Олександр Синенко.

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Кавуни, які прямують до Києва, вирощені в селі Чулаківка, Скадовського району, Херсонської області. Купити їх можна буде в мережі столичних супермаркетів.

Традиційно херсонські кавуни з’являються в Києві напередодні Дня Незалежності. В дорозі ягоди зазвичай проводять від декількох днів до тижня.

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Автор: Вікторія Гордієнко