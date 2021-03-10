Статки Маска збільшилися завдяки зростанню акцій виробника електромобілів Tesla.

Статки Ілона Маска за минулу добу, 9 березня, зросли на $25,1 млрд — рекордне зростання за один день.

Про це свідчать дані Bloomberg Billionaires Index.

Статки Маска тепер оцінюються в $174 млрд, він посідає другий рядок рейтингу після Джеффа Безоса, чий капітал становить $180 млрд.

За даними рейтингу мільярдерів Forbes, статки Маска зросли за добу на $22,6 млрд — до $166,2 млрд. у ньому він також посідає другу сходинку після Безоса ($179,9 млрд).

Статки Маска зросли завдяки зростанню акцій виробника електромобілів Tesla. За підсумками торгів вівторка, 9 березня, котирування компанії підскочили на 19,64% — до $673,58 за акцію.

Як змінювалася позиція в рейтингу

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Автор: Олена Коваленко