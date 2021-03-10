Статки Ілона Маска за минулу добу, 9 березня, зросли на $25,1 млрд — рекордне зростання за один день.
Про це свідчать дані Bloomberg Billionaires Index.
Статки Маска тепер оцінюються в $174 млрд, він посідає другий рядок рейтингу після Джеффа Безоса, чий капітал становить $180 млрд.
За даними рейтингу мільярдерів Forbes, статки Маска зросли за добу на $22,6 млрд — до $166,2 млрд. у ньому він також посідає другу сходинку після Безоса ($179,9 млрд).
Статки Маска зросли завдяки зростанню акцій виробника електромобілів Tesla. За підсумками торгів вівторка, 9 березня, котирування компанії підскочили на 19,64% — до $673,58 за акцію.
Як змінювалася позиція в рейтингу
- Станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.
- У липні 2020 року Маск посів сьоме місце в рейтингу найбагатших людей планети. За версією Bloomberg, Маск обійшов у рейтингу інвестора Уоррена Баффета.
- 21 липня 2020 року Маск вперше увійшов до п'ятірки найбагатших людей планета.
- 18 серпня 2020 року Ілон Маск увійшов до четвірки найбагатших людей світу.
- 9 вересня 2020 року через обвал акцій Ілон Маск за один день втратив $16,3 мільярда.
- 17 листопада 2020 року на тлі включення Tesla в S&P 500 акції компанії стрімко пішли вгору.
- Станом на 22 грудня 2020 року акції Tesla подешевшали після включення в індекс S&P 500.
- Станом на 7 січня 2021 року Ілон Маск обійшов засновника Amazon Джеффа Безоса і став найбагатшою людиною у світі.
- Станом на 10 січня 2021 року статки найбагатшої людини у світі, засновника компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска вперше перевищили 200 мільярдів доларів.
- У перший тиждень лютого 2021 року статки Ілона Маска зросли на $11 мільярдів.
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