Лідером серед регіонів з найбільшою кількість пропозицій наразі є Львів та область.

В актуальних пропозиціях на ринку праці нині 33% вакансій - для працівників без досвіду роботи.

Про це йдеться у дослідженні експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua.

"В актуальних пропозиціях на кадровому порталі grc.ua 33% вакансій - для працівників без досвіду роботи. Лідером серед регіонів з найбільшою кількість пропозицій нині є Львів та область, де розміщено 16% від всіх актуальних, середня пропонована заробітна плата – 12300 грн", - сказано в повідомленні.

Київ посідає другу сходинку за пропозиціями для спеціалістів без досвіду роботи, проте середня заробітна плата в столиці вища. В Києві розміщено 14% актуальних пропозицій, а компенсація за роботу в середньому – 19500 грн. Дніпропетровська та Івано-Франківська області посідають третю сходинку, проте в Дніпропетровській області середня пропонована заробітна плата вище – 17600 грн. В Івано-Франківській області працівникам без досвіду в середньому пропонують 9000 грн, а в Полтавській області середній оклад – 8500 грн.

Зазначається, що понад третина всіх вакансій для працівників без досвіду роботи зі сфери продажу, де в середньому готові платити за роботу 15800 грн. Більшість з цих вакансій складають пропозиції роботи у сфері рітейл. Касири, продавці-консультанти, адміністратори торгових залів були затребувані й до війни, активно їх шукають і зараз. Окрім цього, компанії різних галузей активно шукають менеджерів з продажів та менеджерів по роботі з клієнтами у офіс чи віддалено.

Далі за кількістю пропозицій йде сфера транспорту та логістики - 9% від всіх актуальних вакансій, де готові платити в середньому 18800 грн. Вакансії для робітничого персоналу є третіми за затребуваністю, а середній оклад - 9900 грн. Замикають топ-5 сфер за кількістю пропозицій вакансії для адміністративного персоналу (середня зарплата - 15200 грн), та з банківської сфери (середня зарплата - 11800 грн).

"Хоча ринок праці перебуває у стані кризи, а пропозицій роботи у кілька разів менше, аніж було до війни, проте варіанти для працевлаштування працівників без досвіду роботи є. Зарплати для цієї категорії спеціалістів стартують від 8500 грн, що є трохи більше, ніж мінімальна заробітна плата. Отже, навіть у кризу працевлаштування можливе, варто лише проявляти активність та наполегливість у пошуку роботи", - наголосили аналітики.

Як повідомляв УНІАН, з квітня кількість актуальних вакансій в Україні постійно зростає після катастрофічного падіння на початку повномасштабного вторгнення Росії.

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