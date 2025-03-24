Влада країни створить торговельну компанію, яку контролюватиме міністерство сільського господарства.

Парламент Болгарії підтримав ідею створення державної мережі магазинів у найбідніших регіонах країни. У них продаватимуть продукти харчування з обмеженою націнкою.

Видання Euractiv пише, що уряд створить торговельну компанію з початковим капіталом у 5 мільйонів євро, яка буде контролюватися Міністерством сільського господарства і продовольства. Магазини відкриють у приміщеннях державних поштових відділень у невеликих населених пунктах, де видають пенсію.

"Створення державної мережі продуктових магазинів із контрольованим походженням і цінами - надважливий крок, який має зробити держава, щоб присікти спекуляції перекупників, мереж і картелів, підтримати купівельну спроможність населення і доступ до якісних і недорогих продуктів харчування навіть у найменших населених пунктах", - ідеться в повідомленні ініціаторів.

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Економіст Інституту ринкової економіки Адріан Ніколов зазначив, що втручання держави в будь-який ринок викликає побоювання в порушенні конкуренції та законодавства ЄС.

"У цьому випадку прямо заявленим наміром є зміна ринкових умов з метою зниження цін на продукти харчування. Комісії із захисту конкуренції належить детально вивчити питання про те, чи не є роздрібна мережа, за якою стоїть уся фінансова міць, недобросовісним учасником ринку", - зазначив експерт.

За останні два місяці болгарські споживчі організації провели кілька акцій протесту з метою бойкоту мереж, які запідозрили в умисному завищенні цін. Перша акція протесту призвела до зниження виручки магазинів приблизно на 20%.

Варто зазначити, що річна інфляція в Болгарії становить 2,6%.

Пенсія в Європі - останні новини

Загалом середня пенсія в Євросоюзі становить 1294 євро на місяць, але в різних країнах суми відрізняються. У багатьох країнах Європи літня людина може розраховувати на 1000-1500 євро пенсії на місяць.

Найменше в Європі отримують пенсіонери Боснії і Герцеговини 237 євро, Болгарії - 226 євро, Молдови - 218 євро, а Албанії - 131 євро.

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