Парламент Болгарії підтримав ідею створення державної мережі магазинів у найбідніших регіонах країни. У них продаватимуть продукти харчування з обмеженою націнкою.
Видання Euractiv пише, що уряд створить торговельну компанію з початковим капіталом у 5 мільйонів євро, яка буде контролюватися Міністерством сільського господарства і продовольства. Магазини відкриють у приміщеннях державних поштових відділень у невеликих населених пунктах, де видають пенсію.
"Створення державної мережі продуктових магазинів із контрольованим походженням і цінами - надважливий крок, який має зробити держава, щоб присікти спекуляції перекупників, мереж і картелів, підтримати купівельну спроможність населення і доступ до якісних і недорогих продуктів харчування навіть у найменших населених пунктах", - ідеться в повідомленні ініціаторів.
Економіст Інституту ринкової економіки Адріан Ніколов зазначив, що втручання держави в будь-який ринок викликає побоювання в порушенні конкуренції та законодавства ЄС.
"У цьому випадку прямо заявленим наміром є зміна ринкових умов з метою зниження цін на продукти харчування. Комісії із захисту конкуренції належить детально вивчити питання про те, чи не є роздрібна мережа, за якою стоїть уся фінансова міць, недобросовісним учасником ринку", - зазначив експерт.
За останні два місяці болгарські споживчі організації провели кілька акцій протесту з метою бойкоту мереж, які запідозрили в умисному завищенні цін. Перша акція протесту призвела до зниження виручки магазинів приблизно на 20%.
Варто зазначити, що річна інфляція в Болгарії становить 2,6%.
Пенсія в Європі - останні новини
Загалом середня пенсія в Євросоюзі становить 1294 євро на місяць, але в різних країнах суми відрізняються. У багатьох країнах Європи літня людина може розраховувати на 1000-1500 євро пенсії на місяць.
Найменше в Європі отримують пенсіонери Боснії і Герцеговини 237 євро, Болгарії - 226 євро, Молдови - 218 євро, а Албанії - 131 євро.