Ціни на полікремній у Китаї зростають третій тиждень поспіль на тлі зусиль уряду по боротьбі з надлишковим виробництвом. Вартість досягла позначки в 5809 доларів за тонну.
Видання Bloomberg пише, що, за даними Китайської асоціації кремнієвої промисловості, за тиждень ціни зросли на 15%, а найдорожчий полікремній коштував 5809 доларів за тонну. Тижнем раніше вартість зросла найбільше з 2023 року.
"Цього тижня тенденція до зростання цін на полікремній ще більше зміцнилася, а загальний обсяг угод також значно збільшився", - йдеться у звіті асоціації.
Ринок стимулювався так званою кампанією по боротьбі з інволюцією - ініціативою китайського уряду, спрямованою на скорочення надлишкових виробничих потужностей у країні за рахунок встановлення мінімальних цін і контролю за обсягом виробництва.
Водночас в Асоціації зазначили, що попри всі зусилля попит і пропозиція істотно не змінилися.
Варто зазначити, що полікремній широко використовується у виробництві сонячних панелей і напівпровідникових пристроїв, а Пекін є світовим лідером з виробництва сонячних панелей.
Рідкоземельні метали в Китаї
У рамках торговельної війни зі США Пекін запровадив обмеження на експорт рідкоземельних металів, що поставило під загрозу глобальне постачання ключових матеріалів для високотехнологічного виробництва, оскільки є лідером у цій сфері.
Рідкоземельні метали необхідні для різного виробництва - від винищувачів до стрижнів ядерних реакторів і смартфонів.
18 червня стало відомо, що експорт рідкоземельних продуктів з Китаю, включно з потужними магнітами, у травні впав до нового п'ятирічного мінімуму.