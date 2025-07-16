Полікремній широко використовується у виробництві сонячних панелей і напівпровідникових пристроїв.

Ціни на полікремній у Китаї зростають третій тиждень поспіль на тлі зусиль уряду по боротьбі з надлишковим виробництвом. Вартість досягла позначки в 5809 доларів за тонну.

Видання Bloomberg пише, що, за даними Китайської асоціації кремнієвої промисловості, за тиждень ціни зросли на 15%, а найдорожчий полікремній коштував 5809 доларів за тонну. Тижнем раніше вартість зросла найбільше з 2023 року.

"Цього тижня тенденція до зростання цін на полікремній ще більше зміцнилася, а загальний обсяг угод також значно збільшився", - йдеться у звіті асоціації.

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Ринок стимулювався так званою кампанією по боротьбі з інволюцією - ініціативою китайського уряду, спрямованою на скорочення надлишкових виробничих потужностей у країні за рахунок встановлення мінімальних цін і контролю за обсягом виробництва.

Водночас в Асоціації зазначили, що попри всі зусилля попит і пропозиція істотно не змінилися.

Варто зазначити, що полікремній широко використовується у виробництві сонячних панелей і напівпровідникових пристроїв, а Пекін є світовим лідером з виробництва сонячних панелей.

Рідкоземельні метали в Китаї

У рамках торговельної війни зі США Пекін запровадив обмеження на експорт рідкоземельних металів, що поставило під загрозу глобальне постачання ключових матеріалів для високотехнологічного виробництва, оскільки є лідером у цій сфері.

Рідкоземельні метали необхідні для різного виробництва - від винищувачів до стрижнів ядерних реакторів і смартфонів.

18 червня стало відомо, що експорт рідкоземельних продуктів з Китаю, включно з потужними магнітами, у травні впав до нового п'ятирічного мінімуму.

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