Дана ініціатива може допомогти вирішити питання з хронічною нестачею житла в країні.

Уряд Швеції замислився про переформатування комерційних площ, які звільнилися через пандемію коронавірусу, в житлову нерухомість.

Про це повідомляє Reuters.

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Дана ініціатива може допомогти розв'язати питання з хронічною нестачею житла в країні.

На цей час уряд Швеції вивчає це питання, щоб заповнити дефіцит приблизно в 140 тисяч будинків. Порожні магазини та офіси хочуть переробити в житло, оскільки, згідно з даними досліджень, приблизно п'ята частина шведських робітників після пандемії залишиться на дистанційній роботі. Відповідно, через них звільняться комерційні приміщення.

Багато компаній, зокрема магазини онлайн-торгівлі, зрозуміли, що більше не потребують таких великих офісів. До того ж відмова від зайвих квадратних метрів дозволяє заощадити на оренді під час кризи. Однак не всі об'єкти підходять для модернізації: багато хто не відповідає через недостатню інсоляцію або близьке розташування до транспортних вузлів.

Суворі нормативи у сфері будівництва роблять зведення будівель у Швеції одним з найдорожчих в Європі. Податкові пільги за іпотечними кредитами, нульовий податок на нерухомість і серйозно регульований ринок оренди призвели до зростання цін для покупців житла і підвищили рівень заборгованості домогосподарств до граничних показників.

Виплати через коронавірус

26 лютого 2020 року влада Гонконгу заявила про те, що знайшла спосіб простимулювати економіку від наслідків протестів і спалаху коронавірусу. Кожен місцевий житель старше 18 років мав отримати 10000 гонконгських доларів (близько 1280 доларів).

2 грудня 2020 року стало відомо про те, що у зв'язку з пандемією коронавірусу німецький автомобільний гігант Daimler виплатить своїм працівникам компенсацію в розмірі 1000 євро.

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Автор: УНІАН