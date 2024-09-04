Рівень зайнятості становить лише 30% і більшість українців працюють у сфері туризму та торгівлі.

Влада низки країн Європейського союзу незадоволена темпами працевлаштування українських біженців, серед них Австрія. Попри вільний доступ до ринку праці, трудова інтеграція українців у цій країні йде повільно.

Видання Kurier пише, що згідно з даними Державної служби зайнятості Австрії (AMS), наприкінці серпня 6 016 українців зі статусом переміщеної особи були зареєстровані як безробітні, а 21 184 громадяни України, станом на кінець липня, мали залежну зайнятість.

На початок 2024 року в Австрії було зареєстровано загалом близько 81 000 громадян України, дві третини з них - жінки, 45% з них - у Відні.

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За оцінками Міністерства праці, рівень зайнятості населення віком від 15 до 64 років на кінець березня 2024 року становив 29,1%, найвищий у Форарльберзі - 49%, найнижчий у Відні - 21,9%.

Українці отримали вільний доступ до ринку праці з кінця квітня 2023 року, і відтоді темпи зростання зайнятості дещо прискорилися. Станом на кінець липня 2024 року було зайнято 21 184 особи, з них 66,6% жінок. Крім того, 3 943 особи мали маргінальну зайнятість, 75,6% з яких становили жінки. Більшість українців працюють у сфері розміщення та харчування, а також у роздрібній торгівлі, понад третина з них - у Відні.

Що заважає українцям знайти роботу

Державна служба зайнятості Австрії опитала 531 особу та експертів ринку праці, щоб з'ясувати проблеми інтеграції українців.

Основні результати:

Кваліфікація: Три чверті опитаних заявили, що мають академічну кваліфікацію. Освіта людей, зареєстрованих з метою працевлаштування, розподіляється по-іншому: 32% заявили, що мають вищу освіту.

Знання німецької мови: 46% учасників опитування також заявили, що добре читають німецькоюмовою, але тільки трохи менше ніж 20% володіють добре розмовляють або можуть писати.

Намір залишитися: близько 50% респондентів хотіли б залишитися в Австрії назавжди, 12% хотіли б залишитися ще хоча б на кілька років, а близько чверті ще не прийняли відповідного рішення.

Обов'язки з догляду: 69% людей працездатного віку - жінки, яким часто доводиться доглядати за дітьми або літніми людьми.

Дохід: Ситуація з доходами є дуже нестабільною для двох третин опитаних, оскільки значну частину доходів становлять, зокрема, виплати, а також оплата за неповний робочий день і некваліфіковану працю.

Безробіття: Респонденти заявили, що проходять навчання - 27% чоловіків, 14% жінок, не можуть знайти роботу близько 20% і що їхнє навчання не визнане - близько 13%. 16% жінок заявили, що не працюють через обов'язки по догляду за дитиною.

Експерти вважають тимчасову посвідку на проживання основною перешкодою для інтеграції на ринку праці. Незнання німецької мови, відсутність визнання освітніх кваліфікацій, брак місць у дитячих закладах та обмежена мобільність також є основними перешкодами для пошуку роботи.

Українські біженці в ЄС - головні новини

Майже третина українців у Німеччині (32%) мають намір залишитися там на кілька років. Ще майже чверть респондентів (24%) - хоча б на рік. Про намір залишитися назавжди повідомили 8% респондентів.

Раніше експерти повідомляли про те, що більше половини громадян України в Німеччині (57%) уявляють майбутнє своїх дітей у Німеччині, тоді як 39% бачать їхнє майбутнє в Україні. Протилежна ситуація в Нідерландах, де 29% громадян України вказали на свою поточну країну проживання. Натомість більше половини (60%) бачать майбутнє своїх дітей в Україні.

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