Також автори дослідження дослідили причини, які знеохочують громадян України залишатися в Німеччині та Нідерландах.

Майже третина українців у Німеччині (32%) має намір залишитися там на кілька років. Ще майже чверть респондентів (24%) - хоча б на рік. Про намір залишитися назавжди повідомили 8% респондентів. Про це свідчать результати дослідження "Розкрити потенціал: громадяни України в Німеччині та Нідерландах", проведеного Міграційною платформою EWL разом з Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

У Нідерландах 44% громадян України мають намір залишитися в країні на кілька років. Понад п’ята частина респондентів (21%) планує залишитися хоча б на рік і лише 6% планують залишитися назавжди.

Однак слід зазначити, що існує значний відсоток тих, хто не визначився: 18% - у Німеччині та 19% - у Нідерландах не ухвалили рішення, залишатися на довший період у своїй поточній країні проживання чи повернутися на батьківщину.

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Спонукати українців повернутися з Німеччини додому може кілька чинників. Майже половина (48%) респондентів назвали вищу оплату праці та кращі умови праці в Україні. Крім того, важливими мотиваторами виявилися перспектива вступу України до НАТО (46%) і можливість возз’єднатися з родиною (42%). Для українців у Нідерландах найпоширенішими чинниками стали покращення умов праці (63%), впровадження реформ у сфері безпеки (41%) та реформ системи правосуддя (38%).

Серед мотивів залишитися в Німеччині респонденти вказують: полегшення для громадян України в державі перебування (36%), наявність родичів і друзів (34%), спрощений процес легального оформлення дозволу на проживання та роботу (31%) та допомога в оплаті житла (29%).

Серед причин, що спонукають залишитися в Нідерландах, громадяни України називають: спрощену процедуру легалізації проживання та працевлаштування (61%), полегшення дляукраїнців (45%) та покриття витрат на проживання в Нідерландах (32%).

Також автори дослідження дослідили причини, які знеохочують громадян України залишатися в Німеччині та Нідерландах. Головні - бажання повернутися додому в Україну (71% у Німеччині, 53% у Нідерландах), погане знання мови країни перебування (41% у Німеччині, 47% у Нідерландах), а також турбота про родичів, якізалишилися на батьківщині (37% у Німеччині, 32% у Нідерландах).

Українські біженці в Німеччині та Нідерландах

Раніше експерти повідомляли про те, що більше половини громадян України в Німеччині (57%) уявляють майбутнє своїх дітей у Німеччині, тоді як 39% бачать їхнє майбутнє в Україні. Протилежна ситуація у Нідерландах, де 29% громадян України вказали на свою поточну країну проживання. Натомість більше половини (60%) бачать майбутнє своїх дітей в Україні.

Крім того, 67% громадян України в Німеччині вже знайшли роботу або проходять підготовчі курси для працевлаштування, хоча офіційна німецька статистика вказує на близько 20% зайнятості біженців минулого року. У Нідерландах 61% громадян України декларують, що мають роботу. Причому у середньому в Німеччині вони заробляють 1334 євро на місяць нетто ("чистими"). В Нідерландах середня зарплата нетто українців становить 1104 євро на місяць.

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