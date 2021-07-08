За підсумками року нове житло може подорожчати на 25%, на вторинному ринку ціни зростуть на 12%.

В Україні зафіксовано подорожчання житла на первинному ринку. За підсумками першого півріччя ціни зросли на 15-18%, а вже за підсумками року житло може подорожчати на 25%.

Про це повідомила Асоціація фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АСНУ).

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За даними асоціації, на вторинному ринку житло в залежності від регіону вже зросло в ціні на 7-10%, а до кінця року може подорожчати в цілому на 12%.

Відзначається, що протягом липня - середини серпня цінова динаміка буде відносно стабільною, але вже з другої половини серпня і до середини грудня варто очікувати істотних цінових змін.

За словами президента АСНУ Юрія Піти, причиною такого зростання є те, що за 6 місяців попит на житло виріс більш ніж на 20% і є всі передумови для його подальшого зростання.

На думку експерта, є два об'єктивних фактори, що впливають на зростання попиту і цінову динаміку - розвиток іпотеки та більш лояльні програми забудовників по розстрочці.

"З одного боку у громадян з'явилося більше можливостей стати власниками житла навіть за відсутності повної вартості квартири. А з іншого - досі ринок нерухомості є безальтернативним для збереження і примноження коштів", - цитує Асоціація Піту.

За його даними, в порівнянні з 2020 роком, кількість інвестиційних угод з метою збереження коштів на первинному ринку виріс мінімум на 15%, а в загальній структурі продажів кількість інвестиційних покупок житла вже становить понад 60%.

Піта зауважив, що на вторинному ринку ситуація дещо інша: житло, особливо в будинках радянської епохи, зростає в ціні більш повільно. Такі цінові зміни стосуються в основному 1, 2-кімнатних квартир в належному стані та у вдалих локаціях.

Експерт також підкреслив, що однією з важливих причин, яка спонукає підвищення вартості житла, є інфляційний стрибок і разом з тим економічна непрогнозованість в країні.

“З початку року купівельна спроможність гривні зменшилася офіційно на 9%, а фактично, на думку економістів, на всі 15-20%. В умовах зростання цін на всі групи товарів і послуг цілком очікувано, що це позначилося на вартості житла", - зазначив він.

На думку експерта, подальший хід на ринку житла багато в чому буде залежати від епідемічної ситуації, стану економіки, курсу гривні щодо долара.

Важливими стануть питання оподаткування первинної нерухомості, розвитку іпотеки під покупку "первинних" квартир, а також прийняття законодавчих актів, спрямованих на захист покупців-інвесторів і розв'язання проблем довгобудів.

"У разі введення на первинному ринку ПДВ і 18% податку з продажу 3-го об'єкта ціни на первинці можуть істотно зрости. Це автоматично торкнеться і вторинний ринок в додаткових кілька відсотків", - підсумував Піта.

Ціни на будівельні роботи в Україні

Згідно з даними Держстату, ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні в січні-травні 2021 року у порівнянні з січнем-травнем 2020 року, зросли на 14,2%.

Разом з тим, будівельні підприємства України в січні-травні 2021 року скоротили обсяги робіт у порівнянні з січнем-травнем 2020 року, на 6,1% - до 54,4 млрд грн.

Вплив податків на вартість житла

Міністерстві фінансів зазначають, що податки не мають прямого впливу на вартість житла, яка формується в більшості випадків за рахунок попиту на ринку.

Кабінет Міністрів 2 червня 2021 року зареєстрував у парламенті законопроект №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

Верховна Рада схвалила цей законопроект у першому читанні.

8 липня 2021 року президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе заявив про те, що після прийняття скандального "ресурного" законопроекту (№5600), яким передбачається скасування пільги з ПДВ на операції з продажу житла на вторинному ринку, ціни на квартири зростуть вдвічі

Іпотека під обіцяні 7%

27 січня 2021 року Кабінет міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їх вартості. Компенсацію відсотків фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.

26 лютого Фонд розвитку підприємництва та 7 уповноважених банків підписали угоди в рамках Програми "Доступна іпотека під 7%".

1 березня перші два українці скористалися державною програмою "Доступна іпотека під 7%".

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Автор: Павло Степанець