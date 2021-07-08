На думку експерта, ціни на житло можуть злетіти більш ніж у два рази.

В Україні може статися стрімке подорожчання житла і ціни на квартири зростуть у 2 рази.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Конфедерації Будівельників України Лев Парцхаладзе на прес-конференції в Києві.

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На думку експерта житло подорожчає після прийняття скандального "ресурного" законопроекту (№5600), яким, зокрема, передбачається скасування пільги з податку на додану вартість (ПДВ) на операції з продажу житла на вторинному ринку.

"Якщо цей законопроект приймуть у другому читанні і його підпише президент, то, я думаю, як мінімум у 2 рази може піднятися вартість житла", - заявив він.

За його словами, іншими наслідками прийняття закону стане скорочення кількості житла, яке вводиться в експлуатацію, а також скорочення податкових надходжень до держбюджету.

Засновник будівельної компанії KAN Development Ігор Ніконов підкреслив, що галузь значно скоротиться після цих нововведень.

"Галузь однозначно стиснеться. Я вважаю, що багато компаній, особливо маленькі, не витримають конкуренції. Квартири купуватиме набагато менша кількість людей", - сказав він.

Вплив податків на вартість житла

Міністерстві фінансів зазначають, що податки не мають прямого впливу на вартість житла, яка формується в більшості випадків за рахунок попиту на ринку.

Кабінет міністрів 2 червня 2021 року зареєстрував у парламенті законопроект №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

Верховна Рада схвалила цей законопроект у першому читанні.

Іпотека під обіцяні 7%

27 січня 2021 року Кабінет міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їх вартості. Компенсацію відсотків фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.

26 лютого Фонд розвитку підприємництва та 7 уповноважених банків підписали угоди в рамках Програми "Доступна іпотека під 7%".

1 березня перші два українці скористалися державною програмою"доступна іпотека під 7%".

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Автор: Павло Степанець