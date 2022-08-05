Станом на сьогодні в Україні офіційно зареєстровано 293 тисячі безробітний, що на 7% менше, ніж було станом на 24 лютого.
Про це під час Всеукраїнського телемарафону повідомила директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.
"На сьогодні в Україні зареєстровано 293 тисячі безробітних. Якщо порівнювати ці показники з минулим роком, то на сьогодні на 8% менше безробітних, ніж було зареєстровано торік. Якщо порівнювати з 24 лютого, то це на 7% менше", - сказала вона.
За її словами, допомогу по безробіттю отримують 244 тисячі українців.
"Мінімальна сума допомоги становить 1000-1800 гривень. У середньому Допомога по безробіттю становить 4600 гривень. Максимальна допомога - 9750 гривень. Розрахунок суми проводиться індивідуально, вона залежить від страхового стажу людини та заробітної плати, яку він отримував на останньому місці роботи", - сказала вона.
Боротьба з безробіттям:
21 червня 2022 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, згідно з яким офіційно зареєстрованих безробітних в Україні залучатимуть до суспільно корисних робіт за мінімальну заробітну плату (6 500 грн).
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