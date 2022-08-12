Представники української "філії" перераховували частину прибутку до федерального бюджету Росії.

СБУ заблокувала діяльність столичної компанії, яка входила в структуру "Газпром нефти".

Як повідомив прес-центр СБУ, підприємство входило до структури кремлівського монополіста "Газпром нефти", власники якого належать до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора.

"Встановлено, що представники української "філії" перераховували частину прибутку до федерального бюджету Росії, з якого країна-агресор брала кошти для підготовки та здійснення повномасштабного вторгнення на територію нашої держави. За даними слідства, керівники столичного підприємства налагодили збут в промислових масштабах російських паливно-мастильних матеріалів, які застосовують для техобслуговування транспортних агрегатів", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків співробітники СБУ виявили понад 27 тонн російських олій, які знаходилися в ємностях з маркуванням російської корпорації. Вартість вилученої продукції становить майже 10 млн грн.

За інформацією Служби безпеки, весь конфіскований товар буде переданий на потреби ЗСУ.

"Газпром нефть":

"Газпром нефть" - російська нафтова компанія. Основні види її діяльності - розвідка і розробка родовищ нафти та газу, нафтопереробка, виробництво і реалізація нафтопродуктів.

Входить до числа російських лідерів за обсягами видобутку і переробки нафти, є одним з лідерів російської нафтової індустрії по ефективності.

Основним власником "Газпром нефти "є російська газова компанія "Газпром", яка контролює 95,68% акцій компанії, решта 4,32% знаходяться у вільному обігу.

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