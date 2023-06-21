Для реалізації оборудок росіянин використовував підконтрольне йому ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" на Дніпропетровщині.

Служба безпеки України зібрала доказову базу на підсанкційного олігарха з РФ Михайла Шелкова, який причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини до країни-агресора.

Як повідомили в СБУ, для реалізації оборудок росіянин використовував підконтрольне йому ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" у Дніпропетровській області.

Зазначається, що рідкісні мінерали з родовищ української компанії є незамінними компонентами для виробництва високоякісного титану.

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В спецслужбі поінформували, що саме їх Шелков постачав до РФ на замовлення підприємств російського воєнно-промислового комплексу. Серед них - виробники крилатих ракет "Калібр", бойових літаків МіГ-35 та СУ-35, а також вертольотів Ка-52.

За матеріалами СБУ, на початку лютого цього року Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат передано у державну власність України.

Як встановило слідство, Шелков приховано став бенефіціарним власником української видобувної компанії ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Фактичне управління підприємством здійснював через російського монополіста з виробництва титану ПАТ "Корпорація ВСМПО-АВІСМА". Цю діяльність він проводив спільно з радником гендиректора цієї компанії. За даними слідства, вона входить до структури найбільших виробників озброєнь для окупаційних угруповань РФ, які воюють проти України", - мовиться в повідомленні.

В СБУ також зазначили, що після початку повномасштабного вторгнення Шелков намагався приховати своє відношення до промислових активів у нашій державі, щоб уникнути санкцій.

"Для цього намагався передати формальне управління українським гірничим підприємством підконтрольній комерційній структурі у Дніпропетровській області. Втім, співробітники Служби безпеки викрили оборудку, своєчасно її заблокували та ініціювали передачу 100% російського майна в дохід України", - йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів Шелкову та його спільнику Федосеєву повідомили про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Оскільки фігуранти перебувають на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Підозри росіянам, причетним до війни проти України

Як повідомляв УНІАН, раніше було повідомлено про підозру так званому "гендиректору концерну Донбасгаз" Андрію Іченку. Росіянина призначили на "посаду" у 2018 році за особистої протекції терориста Пушиліна. Він виконував завдання Москви щодо забезпечення поставок російського газу ватажкам терористичної організації "ДНР".

Також було ідентифіковано російського пропагандиста, який очолив створену загарбниками "Розівську селищну адміністрацію" на Запоріжжі, ним виявився росіянин Андрій Маркін.

Наразі фігуранти переховуються від правосуддя на території країни-агресора і у тимчасово захоплених регіонах України.

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