Підсанкційний олігарх отримав підозри в ухиленні від сплати податків та у відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом.

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки оприлюднили деталі нових злочинів підсанкційного олігарха з РФ Михайла Шелкова, який причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини до країни-агресора.

За даними слідства, Шелков обходив накладені на нього персональні санкції РНБО та використовував для цього підконтрольну компанію в одній з європейських країн, повідомляє СБУ.

"На папері" це іноземне підприємство виступало замовником титанової сировини у "Демурінського гірничо-збагачувального комбінату" із Дніпропетровської області. Втім, правоохоронці з’ясували, що насправді українську продукцію залізницею відправляли до Росію.

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В СБУ розповіли, що ця схема діяла до повномасштабного вторгнення РФ і приносила організаторам оборудки мільйонні надприбутки у вигляді несплати податків та приховування реальних доходів. Впродовж 2020-2021 років вони завдали державному бюджету збитків на близько 100 млн грн.

Відтак, Шелкову повідомлено про підозру ще за двома статтями Кримінального кодексу України: 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)) та 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Підозра Шелкову за сприяння російському ВПК

Як повідомляв УНІАН, у червні цього року СБУ вже повідомляла Шелкову про підозру, однак за іншим епізодом. Тоді підозра була оголошена за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

За даними правоохоронців, Шелков приховано постачав українську титанову сировину до РФ для потреб російського військово-промислового комплексу. Наразі Шелков перебуває на території Росії.

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