Раніше уряд посилив вимоги щодо роботи мобільних операторів при відключенні електрики.

Верховна Рада провалила у першому читанні голосування за законопроєкт №11431, за яким передбачаються штрафи для мобільних операторів за поганий зв'язок при відключеннях світла.

Як повідомив народний депутат України Ярослав Железняк, за ухвалення законопроєкту проголосували лише 199 депутатів. При цьому на повторне голосування теж не було набрано голосів, тому законопроєкт вважається відхиленим.

"Рада провалила у першому (читанні, – УНІАН) №11431 щодо врегулювання питання державного нагляду в сфері електронних комунікацій та оперативного забезпечення сталості електронних комунікаційних мереж", - зазначив Железняк.

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Нововведення в роботі мобільних операторів

У липні 2024 року стало відомо, що Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) вніс зміни до вимог роботи базових станцій мобільних операторів в умовах воєнного стану. Так, мобільні оператори мають забезпечити доступність послуг мобільного зв’язку протягом 10 годин під час відключень електроенергії, замість 4 годин як це було раніше.

Пізніше в Мінцифри повідомили, що мобільні оператори мають забезпечити 25% мереж генераторами, щоб вони працювали понад 72 години без світла. Інша частина мобільної мережі має працювати 10 годин на акумуляторних батареях.

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