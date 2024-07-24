Щоб стабілізувати ситуацію з мобільним зв’язком, НЦУ видав розпорядження, яке мають виконувати представники операторів.

Мобільні оператори мають забезпечити 25% мереж генераторами, щоб вони працювали 72+ години без світла. Про це повідомляється у пресрелізі Міністерства цифрової трансформації.

"‎Президент поставив завдання – стабілізувати ситуацію з мобільним зв’язком та інтернетом під час знеструмлень"‎, – йдеться у заяві Михайла Федорова, віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації.

Серед рішень, які вже ухвалили:

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оновлено вимоги НЦУ. Тепер мобільні оператори повинні забезпечити 25% мереж генераторами, щоб вони працювали 72+ години без світла, інша частина мобільної мережі має працювати 10 годин на акумуляторних батареях. Акумулятори працюють за принципом повербанка – живлять базові станції під час знеструмлень;

посилена перевірка за виконанням вимог. Оператори щоквартально будуть давати апдейти щодо ситуації НЦУ, а НКЕК їх перевірятиме;

розроблена постанова №352, яку вже ухвалено регулятором. Так оператори зможуть подати заявку в Обленерго, щоб установа модернізувала свої мережі, які йдуть до базових станцій. Це дасть змогу швидше заряджати акумулятори.

Також були узгоджені обʼєкти, які повинні мати безперебійне живлення: ОВА передадуть відповідний перелік до Обленерго. Серед інших рішень – ухвалення в парламенті законопроєкту про скасування мита та ПДВ на ввезення акумуляторів і генераторів.

На додаток до цього продовжується робота над бронюванням військовозобовʼязаних співробітників ремонтних бригад, які будуть реагувати на виклики.

Пізніше можна буде повідомити в Дії про проблеми зі звʼязком, навіть якщо абонент буде в офлайн-режимі.

Відключення світла в Україні - останні новини

Раніше провідні мобільні оператори розповіли, як вони готуються до відключень світла. Зокрема, для посилення стійкості мережі зв’язку під час блекаутів "Київстар" замінила на базових станціях мобільного зв’язку 115 тисяч літієвих акумуляторів, які використовують у якості резервного джерела живлення.

Також нагадаємо, що експерт Олександр Глущенко дав просту пораду, що робити, якщо немає зв'язку під час блекаутів.

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